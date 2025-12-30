2026年高雄跨年共兩場，包含高雄夢時代前時代大道的「2026雄嗨趴」跨年演唱會，卡司陣容包含韓國女神權恩妃、告五人等，還有新婚夫婦陳漢典和LULU。另還有2026義大世界也有跨年煙火秀，將施放全台首創「藍色流星雨煙火」，並長達999秒煙火大秀。《NOWNEWS今日新聞》整理夢時代場演唱會卡司與出場順序，還有兩場跨年的直播平台、交通接駁、交通管制、煙火最佳觀賞點等資訊，一文掌握。
🟡高雄夢時代「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」
時間： 2025年12月31日19:00
地點：高雄夢時代購物中心 時代大道
主持： 陳漢典、阿本、木木
煙火時間：將施放6900發、長達240秒的璀璨花火秀。
煙火最佳觀賞點：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園、前鎮之星
演唱卡司：
權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Wing Stars、滅火器、鼓鼓 呂思緯、芒果醬、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、Angie安吉、邱淑蟬、Ponay
出場順序：
官方表示，每年都不會公布出場順序，僅宣告告五人擔任今年的壓軸、而跨年後演出則是八三夭。
至於大家關心的韓國女神「Waterbomb水彈女王」權恩妃其出場時間，如果以往年慣例（如去年的2ne1 Dara出場序）來判斷，應是安排在壓軸場之前，因此，應是會在告五人之前。
📍「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」收看方式與直播平台
電視：華視、年代MUCH、壹綜合
網路平台：壹電視NEXT TV YouTube、高雄旅遊網臉書、陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書、高雄市政府臉書
行動影音 ：LINE TODAY、中華電信Hami Video、LINE VOOM、中華電信MOD
電台：Hit FM90.1、高雄電台FM94.3
📍「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」交通管制：
夢時代周邊道路將實施三階段交通管制，捷運與輕軌將配合加密班次疏運人潮：
▪️輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自17時起配合人流管制，將不提供上下車服務
▪️配合散場疏散人潮，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車，營運至凌晨2時30分。
📍「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」交通資訊：
▪️搭乘捷運：
搭乘高雄捷運紅線至「R6 凱旋站」，再步行前往會場。活動結束後，捷運將延長營運時間至凌晨2時。
▪️搭乘輕軌：
搭乘高雄捷運紅線至「R6 凱旋站」，再步行至輕軌站「C3 前鎮之星站」，轉乘輕軌至「C4凱旋中華站」或「C5夢時代站」下車，步行前往會場。活動結束後，輕軌將延長營運時間至凌晨1時30分。
▪️搭乘公車：
36號（前鎮站-高雄車站）
37號（輕軌夢時代站-育英醫專-大昌二路）
70號（三多幹線：前鎮站-長庚醫院）
214號（小港站-歷史博物館）
205號（中華幹線：輕軌夢時代-加昌站）
🟡義大世界「2026 紫耀義大 義享奔騰」
時間： 2025年12月31日 24:00
地點：義大世界
說明：2026義大世界跨年煙火秀將施放全台首創「藍色流星雨煙火」，將藍色煙火投放在夜空中，更有「流墨幻彩煙火」更透過層層堆疊，讓煙火猶如在空中奔騰。
預計將在2026年1月1日凌晨00時施放，義大世界還表示，今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，象徵新年新希望。
煙火時間：將施放999秒煙火大秀
建議觀賞點：
義守大學表示，將於12月31日的18:00開放校園讓民眾前往卡位，6大最佳觀賞點先筆記。
▪️義守大學 綜合教學大樓（百階）
▪️義守大學 科技大樓前平台
▪️義守大學 理工大樓前
▪️義守大學 體育館活動中心前
▪️義守大學 學生宿舍前草皮
▪️義守大學 大門旁草皮
📍「義大世界2026 紫耀義大 義享奔騰」直播平台：
義大世界YouTube
義大世界臉書
📍「義大世界2026 紫耀義大 義享奔騰」交通管制：
義大世界表示，周邊道路將實施三階段交通管制。第一階段為進場管制，預計12月31日晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間仍會視義大世界的停車場情況而彈性調整，屆時可撥打免費客服專線0800-656-077洽詢。
第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026年1月1日凌晨01:15後開放離場，車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場，敬請減速慢行，並依交通指揮分隔動線離場。
📍「義大世界2026 紫耀義大 義享奔騰」交通接駁：
進場接駁車：
2026年12月31日的18:00~23:00於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。
離場接駁車離場：
跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為凌晨01:30，視現場人潮機動調整。
資料來源：2026雄嗨趴 高雄跨年晚會官網、高雄市政府、義大世界官網、義大世界臉書
