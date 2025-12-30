我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡高雄夢時代「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」

▲ 「2026雄嗨趴」將有女神級海外卡司—韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI降臨高雄跨年舞台。（圖／年代提供）

告五人擔任今年的壓軸、而跨年後演出則是八三夭。

「Waterbomb水彈女王」權恩妃其出場時間，如果以往年慣例（如去年的2ne1 Dara出場序）來判斷，應是安排在壓軸場之前，因此，應是會在告五人之前。

📍「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」收看方式與直播平台

▲「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」交通資訊與交通管制（圖／高雄市政府提供www.facebook.com/bravo.Kaohsiung/）

▲「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」交通資訊（圖／高雄市政府提供www.facebook.com/bravo.Kaohsiung/）

義大世界「2026 紫耀義大 義享奔騰」

▲義大世界也有「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動。（圖／義大世界提供www.edaworld.com.tw/2026/）

▲義大世界跨年活動「進場管制」交通資訊。（圖／義大世界提供）

▲義大世界跨年活動「停車、散場」交通資訊。（圖／義大世界提供）