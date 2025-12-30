我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯2015年與NIKE簽下價值逾10億美元的終身合約，成為其最穩定的現金流來源；同時透過SpringHill Company進軍好萊塢，成功打造影視、媒體與運動內容整合的商業版圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯透過芬威體育集團（FSG）持有利物浦、紅襪與企鵝隊股權，被視為為未來競逐NBA擴編球隊老闆鋪路；他多次公開表態，希望有朝一日能在拉斯維加斯擁有一支NBA球隊。（圖／美聯社／達志影像）

當全世界都在討論詹姆斯（LeBron James）41 歲還能在 NBA 賽場上飛天遁地時，華爾街的菁英們關注的卻是另一組驚人的數字。截至今（30）日，這位湖人巨星不僅是NBA歷史得分王，更是體壇極少數的「十億美元富豪」，商業版圖橫跨體壇、影視及餐飲業。根據《富比士》（Forbes）與相關財經機構推估，詹姆斯目前的淨資產已穩步突破12億美元（約新台幣377億元）。他不只是一名頂尖運動員，更是一位精明的投資家與企業家。詹姆斯商業帝國的地基，建立在他與運動巨頭NIKE的合作上。他在2015年與 NIKE 簽訂了一份「終身合約」，據傳總價值超過10億美元。這份合約不僅是代言費，更包含以他名字命名的球鞋、服飾產品線的分潤。即便詹姆斯未來退役，這份合約仍將像麥可喬丹（Michael Jordan）的Jordan Brand一樣，持續為他帶來鉅額的被動收入，是他在商場上最大的現金流來源。詹姆斯深知「影響力」就是貨幣。他與兒時玩伴兼商業夥伴卡特（Maverick Carter）共同創立了SpringHill Company。這家公司整合了營銷公司Robot Company、運動員平台Uninterrupted以及影視製作公司SpringHill Entertainment。該公司製作了包括電影《怪物奇兵 全新世代》、Netflix 電影《必勝球探》（Hustle）以及熱門脫口秀《The Shop》等內容。在獲得外部財團投資後，SpringHill的估值早已突破7.25億美元，讓詹姆斯正式晉升為好萊塢重量級製作人。詹姆斯不像傳統球員只買豪車豪宅，他買的是「球隊」。他在 2011 年以約650萬美元購入英超豪門 利物浦（Liverpool FC） 2%的股份。隨著利物浦近年奪下歐冠與英超冠軍，這筆投資的價值翻了數十倍。隨後，詹姆斯將股份轉換為 芬威體育集團（Fenway Sports Group, FSG） 的股權，這讓他成為了MLB波士頓紅襪隊、NHL匹茲堡企鵝隊及英超利物浦足球俱樂部的老闆，這步棋也被視為他在為退休後「擁有一支 NBA 球隊」的終極目標做鋪墊。詹姆斯在餐飲業的投資同樣令人津津樂道。他在2012年果斷放棄麥當勞的代言續約（約1500萬美元），轉而投資當時名不見經傳的連鎖披薩品牌Blaze Pizza。如今，Blaze Pizza已是全美成長最快的連鎖餐廳之一，詹姆斯當初投入的不到100萬美元，如今價值已暴漲至數千萬美元。此外，他也效法喬丹與巨石強森，投資了頂級龍舌蘭品牌Lobos 1707，該品牌近年在北美市場銷量驚人。雖然詹姆斯已年滿 41 歲，但他商業版圖的最後一塊拼圖尚未完成。他曾在多次受訪中毫不避諱地表示：「我想擁有一支球隊，而且我想在拉斯維加斯（Las Vegas）。」隨著NBA未來幾年可能啟動擴編計畫，詹姆斯累積的鉅額財富與他在FSG的人脈，將是他競標新球隊老闆資格的最大籌碼。