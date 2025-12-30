速食控們嗨了！漢堡王「買一送一」優惠券重出江湖，跨年前搶先放送新年「開運加馬優惠券」，總共88種優惠組合菜單最便宜5折，薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」，高CP值「小華堡+薯條或飲料」才89元，最划算「1+1自由配」49元起。摩斯漢堡也有「買一送一」MOS超值省優惠券可以吃到明年！《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新速食優惠，給讀者一次吃好飽。
漢堡王：買一送一新年優惠券！華堡+薯條89元 「1+1自由配」49元起
跨年前先收漢堡王「買一送一」優惠券回來了！新年漢堡王放送「開運加馬優惠券」，主打包含買一送一的「超值雙享組」、及「1+1自由配」兩大類優惠活動，總共88種優惠組合菜單最便宜5折吃起來。
◾️買一送一！超值雙享組低至5折：超值雙享組優惠必吃推薦，薯條（小）、洋蔥圈（小）、飲料（中）都「買一送一」，相當於8大買一送一別錯過；4塊雞塊兩份特價65元（原價110元）、小份辣薯球特價55元（原價98元）。
◾️1+1自由配49元起！小華堡+薯條才89元：「1+1自由配」提供三種價位餐點＋飲料或薯條組合優惠價。
49元開吃小洋蔥圈／小辣薯球／小薯條／4塊雞塊／黃金QQ球3入（5選1）、
69元可吃6塊雞塊／蘋果派／雞薯條8入／勁濃起士薯／經典脆雞堡／洋蔥圈烤牛堡（6選1）、
上述搭配小可樂／小無糖可樂／小七喜／小綠茶／小微糖紅茶／小激浪／小橘子汽水（7選1），
89元則有花生培根牛肉堡／原味或辣味小華堡／花生培根脆雞堡（3選1）＋小飲料或小薯條（2選1）。
漢堡王「開運加馬優惠券」買法教學：2026年1月2日至2月9日，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準），漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／內湖三總／南投服務區除外）出示圖片吃優惠。實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡：「買一送一」MOS超值省優惠券吃到明年！
摩斯漢堡現在就有「MOS超值省優惠券」總共16款特價組合餐點，最划算「買一送一」一路吃到明年1月19日，
◾️買一送一35元起！可樂／雪碧「買一送一」任選2杯35元、冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」任選2杯75元。
◾️加10元多一件！摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶加10元多一杯、任選2杯70元，耶加雪菲「加10元多一杯」2杯90元。
◾️早餐套餐最便宜59元！「摩斯貝果附草莓醬＋冰紅茶L」59元、「番茄吉士蛋貝果／火腿歐姆蛋貝果／培根雞蛋貝果＋冰紅茶L」套餐79元。
◾️超值獨享餐189元起！「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元、「摩斯吉士漢堡／蜜汁烤雞起司堡／超級大麥燒肉珍珠堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」199元。
摩斯漢堡「MOS超值省優惠券」買法教學：消費者只要用手對著手機螢幕長按圖片，就能把優惠券收在手機裡，活動期間內到門市現場出示圖片就能享有優惠。提醒大家，優惠券僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
