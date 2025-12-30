我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了降低發炎反應並維持身體巔峰狀態，詹姆斯多年來嚴格執行高蛋白、低糖飲食，季後賽期間甚至完全避開紅肉與加工食品，將「吃什麼」視為職業表現的一環。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）於今（30）日正式邁入41歲大關。在多數職業運動員早已高掛球鞋、享受退休生活的年紀，詹姆斯卻依然在場上飛奔，甚至還能上演平框爆扣的驚人美技。這種違反生物學的體能狀態，並非單純獲得上天的眷顧，而是建立在每年高達150萬美元（約新台幣4700萬元）的身體投資之上。究竟這位被譽為「生化人」的傳奇球星，是如何透過近乎苛求的自律，打造出這份極致的「凍齡指南」？走進詹姆斯的日常餐桌，你會發現這裡沒有隨心所欲的享受，只有精準計算的「燃料」。他的私人廚師團隊全天候待命，確保他攝入的每一卡路里都符合高蛋白質、複雜碳水化合物以及近乎「零糖」的嚴格標準。為了降低身體發炎反應並加速恢復，詹姆斯曾長達數年不吃豬肉與紅肉，尤其在季後賽期間更是執行得徹底。平日裡，他也嚴格杜絕油炸食品、甜點與含糖飲料。他的早餐通常是一份加入菠菜與酪梨的蛋白歐姆蛋，搭配全麥鬆餅或漿果類水果；午晚餐則以雞胸肉、魚肉等瘦肉為主，佐以大量有機蔬菜與全麥義大利麵來補充肝醣。在這份苦行僧般的菜單中，唯有適量的紅酒是他唯一的「放縱」，因為他深信這有助於心臟健康與放鬆緊繃的神經。除了嚴苛的飲食控制，詹姆斯更將「睡眠」視為最強大的修復藥物。他曾多次公開表示，睡眠是他保持巔峰的首要關鍵。為了極大化睡眠品質，他將臥室打造成類似「冬眠洞穴」的環境，不僅將室溫恆定在攝氏 20 至 21 度的低溫，更完全隔絕光線與電子設備。在這樣的環境下，他每天致力於睡滿 8 到 9 小時，若遇上高強度訓練日，下午還會額外安排 1 到 2 小時的午睡，這意味著他一天有將近一半的時間都在透過睡眠進行深層修復。在那驚人的 150 萬美元年度開銷中，很大一部分是用於將家裡打造成一座高科技運動實驗室。詹姆斯廣泛使用液態氮冷凍艙（Cryotherapy），讓身體在零下 160 度的極低溫環境中待上 3 分鐘，藉此瞬間收縮血管、減少乳酸堆積，這也是他能在背靠背比賽後迅速「滿血復活」的秘密武器。此外，他也常利用高壓氧艙吸入高濃度純氧，加速受損組織修復並提升腦部專注力，雙腿則交給 NormaTec 氣壓腿套進行脈衝按摩，以消除下肢水腫與疲勞。隨著年齡增長，詹姆斯的訓練哲學也發生了本質上的轉變。年輕時的他依靠鋼鐵般的肌肉衝撞禁區，但現在的他更注重身體的「柔韌性」。他花費大量時間練習瑜珈與皮拉提斯，藉此增加核心肌群的穩定性與關節活動度；比賽前後的熱身與伸展時間也大幅拉長，成功讓他的關節與韌帶在長達23個賽季的磨損中依然保持彈性。前隊友柯佛（Kyle Korver）曾感嘆：「詹姆斯最偉大的天賦不是他的跳躍力，而是他日復一日、年復一年枯燥乏味的堅持。」詹姆斯這份十年如一日的自律，或許才是他最強大的天賦。