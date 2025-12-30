我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿二軍搬離觀音「地獄宿舍」，新宿舍媲美飯店等級，擁有完善的衛浴設備。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿二軍搬離觀音「地獄宿舍」，新宿舍媲美飯店等級，房間乾淨整潔。若一軍選手有需求，球團也願意提供換宿。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿今年打出精彩、不可思議的一年，以年度第3名一路「下剋上」奪下隊史第8座、樂天集團入主後的首座總冠軍。但隨後被爆出各種負面新聞，包含二軍地獄宿舍、無預警換帥、後勤冠軍獎金「無感」等炎上事件，經過11月底行政團隊改組後，漸漸步入正軌。據了解後勤、行政人員在12月獲得半個月薪資作為奪冠獎金，最多可以領到2萬5千元，二軍宿舍則是搬往新式社區大樓，一軍選手若有需求，球團也會提供換宿。桃猿本季全年戰績62勝57敗1和、勝率5成21，以年度第3名資格進入季後挑戰賽，首戰雖不敵統一7-ELEVEn獅，陷入0勝2敗的絕對劣勢，但落入地獄的桃猿谷底反彈，直接一波3連勝逆轉淘汰獅隊，演出令人印象深刻的「讓2追3」戲碼。進入台灣大賽，面對衛冕軍中信兄弟，桃猿延續挑戰賽氣勢，以4勝1敗擊退兄弟，奪下隊史第8座、樂天集團入主後首座總冠軍。不過桃猿在奪冠後負面新聞接二連三爆出，先是二軍宿舍被指控宛如「地獄」，隨後又無預警換掉冠軍教頭古久保健二，此外，後勤人員的奪冠獎金也僅3000至5000元不等，讓人感受不到奪冠的「喜悅」。面對休賽季各種「炎上」事件，桃猿於11月底召開記者會，原日籍領隊牧野幸輝去職，由東北樂天金鷲社長森井誠之暫代桃猿領隊，並承諾會在12月發出「令人開心」的數字。除此之外，桃猿二軍宿舍確定搬離觀音，入住媲美飯店等級的新式社區大樓，擁有完善、整潔的衛浴設備，入口處還設有感應式閘門，球員安全獲得保障。選手方面，雖然休賽季未能順利留下FA球員黃子鵬，但與王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）續約2年，近期則與隊長林立達成一紙8年大型合約的共識，可望於元旦後公布。總教練在古久保離開後並未找新任日籍教練，由「龍貓」曾豪駒回鍋掌兵符，並找回舊將王溢正擔任二軍投手教練。