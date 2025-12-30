日本職棒埼玉西武獅王牌今井達也，休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，傳出多支球隊展現出高度興趣，今井達也的交涉期限將在台灣時間1月3日早上6點截止，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）今（30）日也透露芝加哥小熊確定有和今井達也進行交涉，而外界預期的紐約洋基，疑似內部意見出現分歧，而猶豫不決，此外費城費城人與紐約大都會都預計會和今井達也進行交涉。
洋基傳聞降溫 海曼曝內部評價分歧
先前曾傳出紐約洋基與今井達也的連結最為密切，但根據近期外媒的報導，雙方似乎並沒有太多接觸，海曼也認為對於是否簽下今井達也，洋基內部可能出現分歧，而海曼認為小熊與今井達也的組合非常不錯，以目前雙方的關係確實存在簽下今井達也的可能性。
海曼給出高評價 認為小熊是最佳落腳處
《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）曾在報導中指出，洋基、大都會以及費城人是今井達也的三大潛在下家，海曼今日也指出今井達也目前正在與多支球隊進行面談，「目前今井正在線上與多支對他感興趣的球隊進行面談。小熊確定有接觸，我也認為費城人會在其中。大都會同樣也已經與今井方面有所接觸。」
海曼進一步指出，大聯盟各球團目前普遍將今井達也評價為3號先發，同時也盛讚今井達也的滑球，認為其品質足以在大聯盟成為決勝武器，「各球團普遍將今井視為先發輪值第2到第3號投手等級，而且他沒有自由球員補償問題，年僅27歲，市場價值非常高，最終應該能拿到一份不錯的合約。」同時海曼也認為小熊就是今井達也的最佳落腳處，「我一直以來都認為今井非常適合小熊，毫無疑問他是小熊的認真考慮對象之一。」
資料來源：《日刊體育》
