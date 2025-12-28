美國媒體《Bleacher Nation》於26日刊出專題報導，探討芝加哥小熊是否應該在這個時間點同時爭取簽下今井達也與岡本和真，並直言：「若能一口氣拿下兩人，將產生難以估量的相乘效應。」一旦成真，小熊將史無前例地打造出由四名日本球員組成的「日本人四重奏」。
目前小熊陣中已擁有鈴木誠也與今永昇太兩位日本戰力。該專題認為，若再成功補進今井達也與岡本和真，不僅在戰力層面有實質補強，更可能在經營與文化層面帶來巨大回報。
不只戰力升級 商業效應不可估量
《Bleacher Nation》記者Brett Taylor進一步分析，日本球員加盟大聯盟球隊，向來被視為能帶來國際市場關注與商業收益，但若同一支球隊累積多名日本球員，價值將不只是「加法」，而是「乘法」。
報導歸納出三個核心理由：第一次是可以降低日本球員適應上的成本，球團在語言溝通、飲食營養、家屬生活支援等方面，初期確實需要投入成本，但隨著日本球員人數增加，這些支援系統可以共用，單位成本反而下降。
第二是降低「勝利成本」，若小熊能建立「最懂日本球員適應大聯盟」的口碑，在同樣薪資條件下，將比其他球隊更有機會換得即戰力與穩定輸出，等同於用較低成本換取勝利。
另外這也是正向循環，日本球員越多，彼此在比賽、生活、文化適應上的經驗交流就越頻繁，能加速整體融入，進一步放大團隊效益。Taylor寫道，「從贏得比賽的角度來看，花2000萬美元簽下一位日本球員，可能比花2000萬美元簽下一位在中立機構中潛力相近的美國本土自由球員更划算！」
就算超出預算，也值得一試
Taylor直言，若小熊真能成為「從日本市場投資中榨出最大回報的專家型球團」，那麼即便今井達也＋岡本和真在帳面上看似超出預算，仍然值得破格操作。「這不只是簽下兩名球員，而是在打造一條長期可複製的成功模式。」
Taylor很有信心地表示，「小熊絕對應該嘗試簽下今井達也和岡本一馬。我的意思是，我之前就覺得他們兩個都值得簽，但現在我更支持小熊隊同時簽下他們兩個。」
隨著休賽季持續推進，今井與岡本的動向備受關注。小熊是否會豪賭未來，挑戰史上首見的「日本人四重奏」陣容，也成為今冬大聯盟市場最耐人尋味的話題之一。
消息來源：Bleacher Nation
