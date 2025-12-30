資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，他曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻，乾兒子Jeremy在臉書上發聲，喊話親屬：「我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理。」而龍千玉稍早向《NOWNEWS今日新聞》透露，已聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曹西平乾兒子發文。（圖／翻攝自臉書 曹西平的粉絲愛團）
▲曹西平乾兒子今早發文。（圖／翻攝自臉書 曹西平的粉絲愛團）
曹西平乾兒子盼親自處理後事　三哥回應會授權

乾兒子Jeremy今早透過曹西平的臉書發聲，表示「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。龍千玉稍早表示，已聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們別擔心。

據悉，警方原本通知曹西平的二哥，但對方不願出面處理，又再聯繫曹西平其他兄長，卻都未獲回應，曹西平的遺體目前會暫放在板橋殯儀館冰存。對此乾兒子Jeremy不捨說：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。」無奈不知該怎麼做，才能好好保護四哥，幫他處理好人生的大事。

龍千玉與曹西平私下感情相當好，得知曹西平離世的消息，她難過回應：「真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」


曹西平  享壽 66歲

生日：1959年2月12日

逝世：2025年12月29日

生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。

代表作：

唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》

主持：《來電五十》

個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套


相關新聞

曹西平生前有高血壓不就醫！1陋習成致命關鍵　Jeremy見屍體崩潰

獨／小S才送走姊姊大S！一句話悼念送別曹西平　《康熙》回憶湧現

曹西平離世享壽66歲！生前十大金句曝光：人生只有一次要活得精彩

曹西平罵醜八怪抓住新世代年輕人！57歲練中文打字不忘與時俱進