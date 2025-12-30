我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平乾兒子今早發文。（圖／翻攝自臉書 曹西平的粉絲愛團）

資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，他曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻，乾兒子Jeremy在臉書上發聲，喊話親屬：「我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理。」而乾兒子Jeremy今早透過曹西平的臉書發聲，表示「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。龍千玉稍早表示，已聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們別擔心。據悉，警方原本通知曹西平的二哥，但對方不願出面處理，又再聯繫曹西平其他兄長，卻都未獲回應，曹西平的遺體目前會暫放在板橋殯儀館冰存。對此乾兒子Jeremy不捨說：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。」無奈不知該怎麼做，才能好好保護四哥，幫他處理好人生的大事。龍千玉與曹西平私下感情相當好，得知曹西平離世的消息，她難過回應：「真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套