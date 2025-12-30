我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人曹西平昨（29日）驚傳於新北市三重區家中猝逝，享年66歲，消息傳出震驚演藝圈。警方後續聯繫曹西平家屬，但其二哥不願處理後事，其餘兄弟也未回應，目前遺體暫冰存於新北市立殯儀館，預計今（30日）下午1時進行相驗，釐清真正死因。不過，由於曹西平家屬不願出面，且無血緣關係的乾兒子依法無權處理後事，曹西平遺體依規定將比照「有名無主屍」處理，若公告25天後仍無人認領，將由新北市殯儀館人員進行收埋。曹西平2002年時與兄弟鬧不合，且其未嫁、未有子女，如今驚傳猝逝，警方聯繫其二哥表示不願處理後事，目前遺體暫時冰存於新北市立殯儀館。若曹西平的家屬未現身，後續由新北市刑大發布認領公告，將屍體資訊如性別、長相、衣著、年紀、形態等照片統整為清冊後公布，於公告後25日為認領期限，如期滿仍無人認領，該遺體將會被依「有名無主屍」收埋。對於曹西平的後事，其乾兒子Jeremy也透過社群網站上發文，表示想尋求和曹西平有血緣關係的人，「求你們將四哥的後事全權交予我處理。」由於兩人並無法定的父子關係，警方及相關業者也無權讓乾兒子處理後事。此外，乾兒子也表示不願讓檢察官相驗大體，「四哥（曹西平）是睡著走的，無病無痛。」他也感嘆：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事。」