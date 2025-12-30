我是廣告 請繼續往下閱讀

▲因應中共環台軍演威脅，新竹空軍基地幻象2000戰機準備起飛升空。（圖／翻攝畫面）

中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。國防部今（30）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機130架次，其中90架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南與東部空域，創下國防部公布共機擾台動態最高紀錄。受到中國軍演影響，基隆港內一級艦今日上午全都出港，海鋒大隊的雄二、雄三飛彈車也出動前往花蓮港、墾丁等地區部署。受軍演影響，基隆港目前已無主力軍艦，全都出港進行監控共艦任務，港內僅餘海軍遠洋拖船、海軍戰車登陸艦等非一級軍艦。海鋒大隊的雄二、雄三飛彈車也出動陸續前往花蓮港、墾丁等地區部署。新竹空軍基地是台灣本島距離中國大陸最近的空軍基地，上午多架次幻象2000戰機也陸續升空執行任務。軍方指出，因應共軍「正義使命-2025」軍演，可能在東部空域造成的騷擾及威脅，空軍昨天下午已緊急派出包括IDF經國號、幻象2000戰機，增強東部空防戰力。另外，國防部表示，自上午9時起，共軍福建地區遠程火箭部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。