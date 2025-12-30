我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對總統賴清德的施政滿意度，「滿意」者為40.6%，「不滿意」則高達52.2%。（圖／美麗島電子報民調）

▲信任度方面，42.6%表示「信任」，48.3%表示「不信任」。（圖／美麗島電子報民調）

《美麗島電子報》昨（29）日公布最新12月國政民調，針對總統賴清德的施政表現與信任度進行調查，結果顯示，民眾對其施政「滿意」者為40.6%，「不滿意」則高達52.2%，不滿意度已連續6個月衝破5成；至於信任度方面，42.6%表示「信任」，48.3%表示「不信任」，自8月落到谷底36%後，已連續4個月都呈現回升態勢。進一步觀察施政滿意度數據，有40.6%的受訪者對賴清德的整體執政表現表示滿意，較上月小幅下滑0.3個百分點；不滿意者則占52.2%，較上月略減1.1個百分點，另有7.3%受訪者未明確表態。值得注意的是，自賴清德就任以來，滿意度僅下降4.6個百分點，但不滿意度卻暴增26.9個百分點。在經濟感受方面，民調也顯示明顯落差，在「滿意」賴清德施政的族群中，有63.7%認為國內經濟現況良好，31.6%則認為不好；然而在「不滿意」的受訪者中，高達85.0%認為國內經濟狀況不佳，經濟議題成為影響施政評價的重要關鍵之一。至於總統信任度，本月有42.6%的民眾表示信任賴清德，較上月微幅增加0.3個百分點；不信任者則占48.3%，另有9.2%未明確回答。整體來看，自7月大罷免投票後，不信任賴清德的比例持續高於信任者，信任危機尚未化解。本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為2025年12月22日至24日，範圍涵蓋全國22縣市，對象為年滿20歲、設籍於調查範圍內的民眾。調查採住宅電話與行動電話雙軌抽樣，成功完成訪問1083人（住宅電話705人、行動電話378人），在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%。