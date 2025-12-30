我是廣告 請繼續往下閱讀

孫生社猥褻、性侵挨告 現身北院開庭嗆「撒謊的人都會下地獄」

拍女性友人閨蜜屁股 孫生一審被判5個月

檢方查出孫生曾侵犯多名女性 至少3女受害

檢方依法起訴孫生 痛批「陷溺性癮」求重刑

「反骨男孩」前成員孫生（孫羿泩）先前因性騷女性友人閨蜜，遭台北地院判處5月個徒刑，然而他又被檢方指控，從2022年開始，以剪頭髮、練舞、拍片等理由，趁獨處時強制猥褻、強制性交或是拍下親密影像傳給友人觀賞，其中，受害者還有未成年，累計至少3名女性受害，遭北檢依強制猥褻、強制性交、妨害性隱私、《個資法》起訴，台北地院今日開庭，而孫生現身時被記者問到心情如何？他則表示「撒謊會下地獄」。孫生現身台北地院開庭，一見到媒體，先是比出大大的讚，隨後記者問他「心情怎麼樣？會不會覺得很冤望？」，孫生則回應「老樣子，撒謊的人都會下地獄」，接著被問「是否會和被害人調解？」，他則態度保留，表示「我先開庭再說」。2024年7月8日晚間，孫生與女姓友人（A女）及其閨蜜（B女）到台北市某家餐廳用餐，席間他與A女到店外抽菸時，竟伸手拍打對方臀部，還稱對方「屁股有肉哦！撞起來才爽」事後A女向孫生提告，台北地院依性騷擾罪判孫5個月徒刑，得易科罰金，但不予宣告緩刑。事件爆發後，A女的閨蜜B女出面爆料，孫生當天叫車想要前往摩鐵，B女在車上向A女求救後卻發現無法脫身，接著以為自己應該能應付，怎料，最後仍在汽車旅館被迫發生性關係。對此，B女表示「只想趕快把事情做完就離開，但證據不足才沒有提告」，檢察官調查後認定，B女與孫生是合意性交，但孫生事後卻未經B女同意，將性愛影片傳給他人觀看。檢警獲報孫生涉嫌外流性愛片給吳姓女友人後，為防止性影像繼續散播，於今年5月28日拘提孫生到案，訊後諭令50萬元交保。2022年10月5日晚間，孫生前往一名C女家中剪頭髮，期間對C女做出以強暴方式猥褻遭提告。2023年3月16日晚間，孫生以幫忙拍影片為由前往D女住處，趁D女躺在床上休息時，突然撲上D女身上，以強暴方式對D女猥褻挨告。2023年10月13日晚間，孫生以想看未成年E女練舞為由，將E女帶回家中，趁E女專注聆聽音樂之際，強制性交得逞。北檢調查後認定孫生涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意對未成年人犯強制性交罪、強制猥褻、《個人資料保護法》非法利用個資等罪嫌，對孫生提起公訴。檢方表示，孫生陷溺性癮，漠視個人主體性及性自主權，利用友誼或工作之便，強行玷辱多名女性，戕害少女身心及人格發展，事後卻推稱對方沒有即時反應不舒服，慣常以金錢或情樂應付不如意的處境，至今面對司法仍未深切反省，不但當庭扯謊，還為了脫身，連番糾纏受害者，要求被害者配合偽證或不要理會檢警，犯後態度惡劣，請法院從重量刑。