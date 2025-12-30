我是廣告 請繼續往下閱讀

多年來網購詐騙案件層出不窮，尤其以「超商包裹詐騙」手法最為猖獗，許多民眾都是點進「一頁式廣告」而受騙。警方從費用資金切入追查，日前追查出14 家物流公司及倉儲公司渉案，以「代收」貨款方式「代付」新臺幣達2.3億元之廣告費用，投放「一頁式詐騙廣告(減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜)」，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家line好友。警方拘提、通知廖嫌等18人到案，查扣涉案公司相關證物。根據內政部警政署165打詐儀錶板數據統計，114年自7月迄今網路購物詐騙均為各類詐騙手法之首，而「超商包裹詐騙」源頭多因民眾點擊「一頁式詐騙廣告」而下單遭詐，經刑事警察局追查「一頁式詐騙廣告」費用資金來源，為我國多家物流及倉儲公司所投放，遂與臺北市政府警察局成立專案小組，並報請臺灣桃園地方檢察署呂股王檢察官念珩指揮偵辦。物流公司本業應為貨物運輸，卻頻繁且巨額地支付與本業不符之「廣告費用」，本案經查我國共14家物流公司涉案，以「代收」貨款方式「代付」新臺幣達2.3億元之廣告費用，投放「一頁式詐騙廣告(減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜)」，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家line好友，下單後貨到付款進而發現為詐騙包裹，全案涉及銀行法第29條地下匯兌罪嫌。專案小組見時機成熟，同步搜索14家貿易及物流公司，並拘提、通知廖嫌等18人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押李嫌等現金新臺幣170萬元、自小客車2臺、手機11支及合約書資料等證物，相關犯嫌以7至10萬元不等交保，全案依涉嫌銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。刑事警察局將持續執行一頁式詐騙廣告蒐報下架工作，並呼籲民眾勿隨意點擊一頁式詐騙廣告以免受騙。