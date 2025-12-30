我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人李威與太太簡瑀家、佛學作家王薀（本名王江鎮）以及其他10名信徒，捲入去年（2024）的台北市精舍命案，檢方起訴這13名被告對蔡姓女信徒過度體罰、動手踹踢，涉犯傷害致死罪。李威在偵查期間的供述有助於追訴其他正犯、共犯，檢方同意他轉為污點證人，原本外界只知道他在案發後曾教導精舍其他成員如何應對檢警訊問，實際上他如何扮演軍師，在今天開庭過程曝光，同案被告指稱，李威在「0724群組」中指點共犯要說死者因為很臭、叫不到車，只能用推車送回精舍。今日庭期由檢辯交互詰問信徒李淵源與精舍住持吳慧珠。依據檢方起訴內容，李淵源在去年7月23日深夜到7月24日凌晨4度進出水月草堂。他今天證稱，在24日凌晨0點40分進去時，看到被害者蔡姓女子大字形躺在地上，戴著墨鏡、口罩，因為站在那聽得到蔡姓女子的呼吸聲，覺得像在生氣，像是小孩子受委屈有急速呼吸聲。幹子昀、游秀玲有說「不要裝了」、「快道歉」，李威夫婦在旁邊看，沒有說話。李淵源說，7月24日凌晨2點他進入草堂時，聞到一種從沒聞過的味道，像很濃的氨水味混合腐敗味。原本他要把蔡姓女子帶回精舍卻沒看到人，幹子昀說蔡姓女子還在裝、躺在裡面，這讓他內心納悶，為什麼到凌晨2點還在裝？李淵源表示，他將蔡姓女子拉出草堂時，吳慧珠過來拍打蔡姓女子的頭部，打掉墨鏡與口罩，蔡姓女子毫無動靜，連一聲唉都沒有，讓他覺得很奇怪；吳慧珠有問蔡姓女子是不是還活著？還伸手摸了蔡姓女子的脈搏之後說「她沒事」。李淵源回憶，後來發現蔡姓女子不對勁、沒有脈搏，有人上網搜尋CPR怎麼壓，他曾回報詢問是否叫救護車，沒得到答覆。在確定蔡姓女子不省人事之後，李淵源說，王江鎮有用別人手機打給吳慧珠或姜芃允，再跟他通話，有提到「可能是意外」，他問王江鎮是否趕快叫救護車？王江鎮回答「對對對，要趕快處理這件事。」講完電話後，他就被拉進「0724」群組，裡面有事發時在場的成員。檢察官問李淵源，王江鎮已經說趕快處理，為何拖到早上10點送醫？李淵源回答，因為救護車來會問發生什麼事，群組裡討論很久；關於用推車運死者回精舍該怎麼解釋，李威跟大家說，因為蔡姓女子身體臭、下大雨叫不到車，精舍很近，用推車比較快。死者的姐姐落淚哭訴，妹妹每天做大禮拜四、五百下凌虐兩三個月，好好一個人被惡整到死，每次想到都很難過。家屬委任律師黃中麟說，本案被告發現被害人無意識、懷疑她死亡，反應不同於一般人，用推車貼膠帶運送，這是沒有人道又殘忍的手段。