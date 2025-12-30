跟2025說再見吧！迎接即將到來的2026年，台灣各縣市都有舉辦跨年晚會，登台演唱的歌手陣容、煙火、周邊活動都有不同特色，希望能吸引民眾到場同歡，而桃園更請來超人氣韓國女團Apink。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理了桃園市2026跨年演唱會的入場資訊、交通管制與停車場位置，而不想出門人擠人的朋友，也能透過免費直播觀看！
🟡2026桃園跨年晚會時間、地點
活動名稱：「ON AIR」2026桃園跨年晚會
活動時間：2025/12/31（三）19:00～2026/1/1（四）00:30
地點：
演唱會主場區：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
戶外Live觀賞區：亞洲矽谷IOT戶外廣場（桃園市中壢區領航北路一段100號）
入場方式：免費參加無需購票。樂天桃園棒球場依場域分時段開放進場，現場實施總量管制（主場上限2萬人），若場內人數達上限，將引導民眾至戶外轉播區。
草坪區（Gate 1）：12/31（三）10:00開放排隊
球場座位區（Gate E、W）：12/31（三）14:00開放排隊
活動官網：2026桃園ON AIR跨年晚會
注意事項：為確保活動安全，進入「樂天桃園棒球場」主場區須配合安檢小組執行安全檢查。禁止攜帶50x50x50公分大型背（提）包、行李箱及違禁品。
🟡2026桃園跨年演唱會收看管道
◾演唱會免費直播線上看
樂遊桃園臉書、TVBS NEWS YouTube
◾電視轉播
TVBS歡樂台（CH42）、公視無線台（CH5）、公共電視台HD
🟡桃園跨年演唱會卡司
主持人陣容：國師唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝
歌手卡司陣容出場順序
19:00 徐若瑄Vivian Hsu（桃園獨家）
19:35 蕭秉治
20:00 J.Sheon
20:30 HUR+
20:50 陳勢安
21:20 icyball冰球樂團
21:45 温嵐（桃園獨家）
22:05 派偉俊Patrick Brasca
22:35 YELLOW黃宣（桃園獨家）
23:00 Apink（※跨年前倒數壓軸）
00:05 宇宙人（倒數完畢）
2026桃園跨年晚會今年首度移師樂天桃園棒球場舉辦，請來韓國超人氣女團Apink，在倒數前擔任壓軸演出，成為專屬桃園的大驚喜！
🟡桃園跨年晚會天氣預報
桃園跨年晚會舉辦地點桃園市中壢區的樂天桃園棒球場，明（31）日晚間溫度為15至17度，體感為「稍有寒意」，仍建議民眾穿著保暖衣物前往現場，降雨機率為40%，建議攜帶雨具以備不時之需。
🟡桃園跨年晚會「交通管制」重點
桃園市政府表示，明（31）日晚會期間將分四階段實施交通管制，第一階段管制於晚間23：00針對民權路四段雙向、文平路雙向、高鐵南路二段慢車道之部分路段實施管制，禁止車輛通行，第二階段管制於晚間23：30視跨年人潮情況機動擴大管制領航北路一段慢車道，禁止車輛通行，第三階段管制於晚間23：50針對永園路雙向及文康二路雙向部分路段實施煙火落焰區管制，管制範圍內人車淨空，禁止民眾及車輛活動，第四階段於散場時段再擴大納入管制文康路單向及文智路雙向部分路段，禁止車輛通行，永園路採單向行駛加速離場；所有管制路段之管制時間將視現場人車狀況機動調整；此外，為因應活動需要，當天部分路段實施全時段封閉管制及禁止路邊停車等配套交通管制措施，請用路人提前做好規劃。
🟡桃園跨年晚會停車場資訊
機車免費停車區在桃園會展中心旁空地，從中壢區永園路機車入口進入，開放停放時間為12月31日上午10點至1月1日凌晨2點。
汽車部分則仰賴路邊停車格與附近的公民營停車場，並務必配合現場交管人員指引與疏導。
🟡桃園跨年晚會接駁車
參加跨年晚會，仍建議民眾搭乘大眾交通工具，尤其桃園舉辦的樂天桃園棒球場距離桃園機場捷運A19站相當近，因此相當建議民眾搭乘機捷前往。
明（31）日桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，還將開設免費接駁車服務，包含桃園線（紅線：桃客桃園總站-桃園區延平路28號搭乘）及中壢線（綠線：桃客中壢總站-中壢區中正路51號搭乘），往返跨年接駁車轉運站，提供民眾快速抵達會場及返家的交通選擇。散場時段(1月1日00：30及01：00)另加開大溪線(藍線：接駁車轉運站-桃園火車站，再沿5096路線站點停靠-桃客大溪站)及龍潭線(黃線：接駁車轉運站-桃客中壢總站-（走中豐路）-桃客龍潭站)免費接駁車，並協調台鐵加開或延後班次，全面分散返程人潮；同時，機場捷運優化站內疏散動線，確保人流順暢安全。
資料來源：桃園跨年晚會官網、天氣風險
🟡桃園跨年晚會天氣預報
參加跨年晚會，仍建議民眾搭乘大眾交通工具，尤其桃園舉辦的樂天桃園棒球場距離桃園機場捷運A19站相當近，因此相當建議民眾搭乘機捷前往。
