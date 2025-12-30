我是廣告 請繼續往下閱讀

在中共對台發動環台軍事演習之際，國民黨主席鄭麗文卻反將矛頭指向總統賴清德，批評其不斷挑釁、踩踏紅線，認為兩岸對立愈深，愈有利於賴清德操作「芒果乾」（亡國感），鐵了心要把路走絕。對此，民進黨立委王世堅強烈反擊，直言在國家面臨重大威脅時，朝野黨主席理應對外展現一致立場，他更意有所指地稱「鄭麗文主席是上帝賜給我們民進黨最好的禮物了」。王世堅今（30）日替綠委、台南市長民進黨初選參選人陳亭妃站台，談及共軍環台軍演一事，他認為中共的動作向來難以預測，這正是台灣必須「料敵從寬」的原因，也因此更需要持續強化國防、推動韌性社會，讓整個社會團結一致、做好準備。王世堅直言，中共隨時可能進行演習、圍堵，甚至不排除擦槍走火，「但2300萬台灣人民與國軍弟兄也不是省油的燈，這一點中共心裡也很清楚」。王世堅進一步表示，台灣與中共之間，在口頭上表達立場、試探彼此決心即可，實在沒必要進行可能引發誤判的軍事摩擦，否則一旦真的爆發衝突，承受重大損失的絕不只台灣，「對中共而言，也將付出非常大的代價」。他強調，和平並非憑空而來，而是必須建立在台灣自身的實力之上，台灣早已做好準備，不希望被中共恐嚇，但也不畏懼任何突如其來的挑釁行動。針對鄭麗文的相關言論，王世堅則是強調，當國家面臨外部威脅時，無論朝野黨主席都應站在國家安全、尊嚴與整體立場上，對外發出一致訊息，而不是在敵人實彈演練、圍台施壓之際，反而將砲口對準國內其他政黨，「這樣的做法非常、非常不好」。他語帶諷刺地說：「簡單講，鄭麗文主席真的是上帝賜給我們民進黨最好的禮物！」同場的陳亭妃也表示，身為一個黨主席，在國家需要團結一致的關鍵時刻，更不該只是說嘴，將責任全推給總統賴清德。她也感嘆，非常遺憾中共發動了這樣的軍演，但台灣此刻更應一致對外，而非砲口向，對自己內部開火。