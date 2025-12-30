我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jeremy神色哀戚，面對相關問題僅回：「先處理好後事。」（圖／記者葉政勳攝影）

資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，因家屬不願出面處理後事，曹西平的遺體將於今日下午1時50分在板橋殯儀館進行司法相驗。稍早《NOWNEWS今日新聞》直擊乾兒子Jeremy與女友一同抵達，兩人神色哀戚，Jeremy被問到相關問題時，語帶哽咽說：「先處理好後事。」Jeremy與女友約下午1時50分抵達殯儀館，他穿著一身黑衣、戴著口罩，臉色相當凝重，對於曹西平離世，他難掩悲傷，被問到相關問題時，落淚表示：「先處理好後事。」隨後快步進入相驗室。乾兒子Jeremy今早透過曹西平的臉書發聲，表示「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。對此龍千玉表示，已聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們別擔心。曹西平乾兒子Jeremy是先前，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，在2016年曹西平舉辦出道35年音樂會，就是為了紀念阿凱，還數度淚崩舞台，曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套