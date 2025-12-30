我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）是台中人，他近年返回台中開店、生活，也在粉絲專頁和粉絲分享他小時候的住處，就在台中公園附近。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平過去曾在他臉書上分享父親給他的教誨，就是做人要善良。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平（四哥）今（30）日傳出離世消息，享壽66歲。過去他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時，曾提及早年遭受同業霸凌的辛酸過往，他當時表示，曾被圈內人譏諷：「你爸爸是泌尿科醫生，你何必出來唱歌？」酸言酸語雖曾讓他受傷，但後來的曹西平淡然表示：「那些欺負我的人，下場都很慘。」因相較於演藝圈的爾虞我詐，父親留給他的教誨是「人要善良」，才是曹西平一生堅守的底氣。曹西平是台中人，他的父親曹培芳，曾在台中綠川西街到公園路一帶開設和平醫院，行醫超過50年，是獲衛生局頒發獎狀的優良醫師代表。家世背景顯赫，曹爸爸在曹西平入行前，給了他最樸實卻最嚴厲的告誡。曹西平過去在臉書上提及，決定北上闖蕩歌壇時，曾爸爸曾對他說：「家裡開醫院，不要丟這個臉。可以不唱歌，但不要做見不得人的事情。」曹爸爸強調，「做人必須善良、要有愛心，該賺的錢賺，不該賺的錢不要賺。人可以窮，但是不要昧著良心。」爸爸的教導，是曹西平在五光十色的演藝圈中最大的護身符。為此，曹西平在圈內做事總是戰戰競競，深怕丟了父親的臉，他過去曾表示：「所以很多錢我都賺不來，也無法賺。人家說我很傻我也無所謂，因為我要活得心安理得，對得起曹爸爸。」除了言教，曹爸爸的身教更讓曹西平刻骨銘心。身為虔誠基督徒的曹爸爸，不僅每週固定上教堂、捐款，對待病人更是充滿慈悲。在沒有健保、看病全需自費的年代，許多沒錢的病人上門求診，曹爸爸總是說沒關係，等有錢再給就好。寬厚的醫德，深深烙印在曹西平心中。善良的行為也延續到了曹爸爸晚年，某年農曆春節前夕，他包了一輛小巴士請孤兒院的小朋友吃可麗餅。當時已80多歲的曹爸爸，堅持站在店裡，親手發紅包給每一個孩子。曹西平過去在文章寫下他的感嘆：「爸爸話不多，但生活非常有自己的態度。他希望每個孩子都是善良有愛心的。」