我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（30）日召開「行政院經濟發展委員會第2次顧問會議」，經濟部於會中報告，已透過前瞻計畫超前部署各項水資源建設，增加全台每日237萬噸水源，未來持續透過行政院水及流域永續推動小組，強化跨部會整合系統治理及供水韌性強化，至2031年全台可再增每日133萬噸水源。經濟部表示，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，2017年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至2024年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水。經濟部補充，為整合跨部會資源，強化系統性治理，並扣合聯合國永續發展目標及配合六大區域均衡發展，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，以流域為治理單元，針對六大區域供水特性，研提「水及流域永續發展六年行動計畫」，落實院長宣示「新治水、新供水、降漏水」三大目標。後續穩定供水工作將聚焦於多元水源開發、珍珠串計畫及強化科技造水三大主軸，持續推動包括：三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水等工作，至2031年可再增加每日供水量133萬噸，全台供水備援率由目前48%提升至60%。