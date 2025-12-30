我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對中國解放軍今（30）日於平潭射擊PCH191火箭彈一事，海巡署也進一步說明具體應處作為。（圖／海巡署提供）

中國人民解放軍東部戰區29日無預警對外宣布，將動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，展開代號為「正義使命－2025」的對台軍事演習，並預告將進行實彈射擊，對區域情勢投下震撼彈。而針對中國解放軍今（30）日於平潭射擊PCH191火箭彈一事，海巡署也進一步說明具體應處作為。海巡署今（30）日9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。海巡署全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船均採1對1方式併航監控、強勢驅離。在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。海巡署也強調，。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。海巡署指出，不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。