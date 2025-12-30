準備迎接嶄新的2026年！桃園市的龍潭大池也依照往例有舉辦跨年晚會活動，當天從下午3點就開始有表演節目登場，晚上壓軸則是長達270秒的煙火秀點亮夜空，《NOWNEWS》今日新聞也整理出龍潭跨年晚會的完整節目與活動亮點一次看！
🟡2026桃園龍潭大池跨年晚會活動資訊
活動名稱：桃園龍潭大池跨年煙火音樂會
活動時間：2025/12/31（三）19:00～2026/1/1（四）00:30
地點：龍潭大池西岸水上舞臺
GoogleMaps導航：桃園市龍潭區中豐路上林段115巷11號
🟡龍潭大池跨年表演活動卡司
電音火焰秀
15:00 - 16:00：天選樂團 (The CHOSENs)，《天選之路》音樂演奏
16:00 - 17:00：即將成真火舞團,節目名稱：《焰火奔騰迎新年》結合多項火舞特技與震撼的火焰效果，打造獨一無二的舞台視覺。
嗨客慶新年
19:00 - 19:07：龍潭樂活排舞班 - 古風
19:08 - 19:28：宋竹梅 (2025桃園客家音樂比賽得獎者)
19:30 - 19:43：龍潭晨間活力排舞班 - 歡樂流行熱舞串燒組曲
19:45 - 20:05：莉西雅舞團 (Felicia) - 龍飛鳳舞迎新年
20:05 - 20:25：張沛涵 / 曾浩明 / 郭國安 (2025桃園客家音樂比賽得獎者)
20:30 - 21:00：KTS 快吐司流行合唱團 (2025桃園客家音樂比賽得獎者)
青春之光閃耀龍潭跨年夜
21:05 - 21:15：桃園MIKI (米奇) 兒童街舞工作室
21:15 - 21:45：橘外人
21:45 - 21:55：Yunix 轩宇
21:55 - 22:05：趙柔諭 - 奶奶
22:05 - 22:15：陽明高中熱舞社
22:15 - 22:40：BLAINE COOPER BAND
22:40 - 22:50：茉雅 (Moya)
22:50 - 23:10：鄭如鈞 AGin
23:10 - 23:20：OKULO
23:20 - 23:45：TRY n ERROR
23:45 - 00:00：介紹長官及貴賓 / 跨年倒數
00:00 - 00:05： 龍潭大池跨年煙火秀 (施放時間 270秒)
龍潭大池煙火施放人流管制措施
23:00 - 23:30： 九曲橋及吊橋 只出不進 (控管人流)。
23:30 - 00:10： 九曲橋及吊橋 全面禁止進出 (煙火落焰警戒區，嚴禁逗留)。
龍潭大池停車資訊：
龍潭運動公園公有停車場、龍華路公有停車場。新龍路、聖亭路、中豐路路邊停車格。
資料來源：桃園市政府文化局
