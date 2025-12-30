我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（30）日主持經濟發展委員會均衡台灣組顧問會議，會後台灣經濟研究院院長張建一受訪表示，均衡台灣目前規劃預算約6兆多，明年需300多億，但現在預算都卡在立法院，強調這對未來國家長遠發展非常重要，希望全民督促立院趕快通過總預算，也喊話立委「關心2300萬台灣人的民生經濟發展」。張建一今日出席行政院經濟發展委員會均衡台灣組顧問會議，會後受訪表示，均衡台灣目前規劃預算大概要6兆多，明年約要要300多億，但現在都卡在立法院，然而這對國家未來長遠發展非常重要。張建一疾呼，希望立委能夠關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是均衡台灣這部分，台灣雖然不大但城鄉差距嚴重，政府規劃在東部或中南部，都有著力非常多預算，但現在都卡在立法院，因此希望立委們能多了解均衡台灣政策，盡快通過明年度預算。行政院發言人李慧芝表示，明年度總預算如果沒有通過，均衡台灣受到影響預算共有326億，包括東部慢活城鄉50億、大南方新矽谷128億，首都圈黃金廊帶9.5億、低碳樂活離島0.6億左右、桃竹苗大矽谷126億。