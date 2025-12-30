我是廣告 請繼續往下閱讀

共軍東部戰區29日突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，並稱「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」國民黨主席鄭麗文接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉。對此，民進黨台北市議員洪健益29日曝光中共繞台軍演盤算，痛批鄭麗文，「台灣有妳這種的國民黨黨主席，才真的是倒了八輩子的霉」。洪健益昨日在政論節目《頭家來開講》中表示，中共軍演的事件中，在台灣內部裡面，那些不夠團結、還在親中的紅統的意識，才是共同要譴責的，中共軍演並不是針對民進黨或賴清德。洪健益指出，讓中共一直以武力繞台、恐嚇台灣的原因有二，首先要考慮到的是，中共要看到台灣的內憂，也就是親中的藍、白立委搞亂國內的政局；第二，就是利用軍機繞台，製造外患。洪健益續指，這幾年台灣的武器設備越來越精良、強悍，甚至在自我防衛外，還有主動出擊的能力，因此哪怕中共是在吹哨子壯膽，也要讓軍機繞台繞下去，透過恐嚇台灣阻止發展。洪健益比喻，台灣如果像是刺蝟，全身長滿刺，野狼一定不敢來吃，一吃滿口都扎洞，但台灣現在的狀況，不僅連根都不長，甚至長出針都有人要把它拔掉，「那我請問你，野狼來不來吃？」洪健益痛批，美國願意把最先進的武器賣台，讓台灣防禦抵抗，維護島鏈安全，反而有些人在滅國威風，長他人之氣，「我只能再講一次，鄭麗文，台灣有妳這種的國民黨黨主席，才真的是倒了八輩子的霉，請問一下妳居心何在？」洪健益最後強調，中共軍演頻率加大，是因為台灣在軍事上的能力越來越強、防衛性武器越來越多，讓中共有所忌憚，透過恐嚇的方式，對台美施加壓力，「但是我只能一句話，台灣人不是被嚇大的，我希望所有的矛頭要指向中共，而不是對內來找戰犯」。