藝人曹西平昨晚被發現陳屍於新北市三重住處，警消到場時已氣絕多時，確切死因仍待進一步釐清。消息曝光後，外界除關注其身後事，也將焦點轉向他生前多次對外透露的「遺囑安排」，以及可能引發的遺產繼承爭議。曹西平生前因長年獨力照顧父親，與家中3名哥哥及1名弟弟關係決裂，曾公開表示已立下遺囑，遺產將全數留給乾兒子，並強調不會分給兄弟。不過，法界人士指出，即便確有遺囑存在，相關安排是否能完全實現，仍存高度變數。依現行《民法》規定，兄弟姊妹雖非第一順位繼承人，但在無配偶、子女及父母的情況下，仍屬法定繼承人，且依法享有「特留分」保障。即使遺囑明確表明不分配遺產給兄弟姊妹，只要特留分制度尚未修法廢除，其他兄弟仍可依法請求其應得比例。法界預期，若曹西平遺囑內容排除兄弟繼承，未來極可能引發「遺贈侵害特留分」的訴訟。在實務上，相關爭議恐須先通過數道法律關卡。首先是「遺囑效力」的認定。雖然曹西平對外表示已立遺囑，但遺囑共有5種法定形式，各自有嚴格要件。若是最常見的自書遺囑，依法必須由立遺囑人親自手寫全文並簽名，若有增刪塗改，亦須註明位置與字數並另行簽名，否則可能被認定無效。法界指出，若自書遺囑僅為電腦列印後簽名，或修改處未符合法定形式，法院極可能判定遺囑不成立，屆時將回歸法定繼承，兄弟姊妹得依法分產，而乾兒子恐將完全喪失繼承權。第二個爭點則是「喪失繼承權」是否成立。外界關注，曹西平是否可因兄弟未盡照顧父親責任，而主張其喪失繼承權。對此，法界人士分析，喪失繼承權須符合《民法》所列5種法定事由，其中較可能援引的是「對被繼承人有重大虐待或侮辱行為，並經被繼承人表示不得繼承」。然而，該要件必須是針對被繼承人本人，曹西平生前所不滿的是兄弟對父親的態度，與他本人是否遭受重大虐待或侮辱，法律上難以直接連結，主張成功機率不高。法界也舉例指出，過去台北市曾有類似判決，當事人因與兄長失和，預立遺囑將全部遺產留給配偶，但最終仍因兄弟姊妹的特留分規定，必須依法分產。專家直言，在現行制度下，兄弟姊妹特留分仍具強制力，除非未來修法廢除，否則即便立遺囑排除，仍難完全阻擋繼承爭議。隨著曹西平驟逝，其遺囑是否存在、形式是否合法，以及是否侵害兄弟姊妹特留分，勢必成為後續法律攻防的核心焦點，最終結果，仍有待司法實務進一步釐清。