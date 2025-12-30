我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳昇（如圖）將在明（31）日舉辦跨年演唱會，要和粉絲開心跨年。（圖／記者朱永強攝影）

近日新生代歌手王ADEN在校園演唱時，遭遇女歌迷衝上台熱舞，導致他因感到被騷擾而中斷演出並嚴肅制止，引發外界對於舞台界線的熱議。對於這類舞台突發狀況，資深歌手陳昇今（30）日在跨年演唱會彩排記者會訪問時有一種老江湖的淡定，他坦言：「這種事常有啊。」更自曝曾在台上被觀眾直接扔啤酒罐砸中，但他當下並非動怒，而是反求諸己。他認為做藝人，有時候要懷抱著戲子的心情，「你幹這一行，就是來服務、被遊戲的。」針對近期歌手因粉絲衝上台而生氣的事件，陳昇聽聞後顯得雲淡風輕。他回憶自己與樂團是從Show House、Pub這種牛肉場環境歷練出來的，什麼樣的場面都見過，「以前好多瘋狂歌迷是那種長得像『巨型動物』的，衝上台舞台都會震動。」面對這種熱情過頭的粉絲，陳昇笑說自己通常不會生氣，頂多幽默地說：「這裡是我的辦公室，你不要跑來我辦公室。」若真有危險，身旁的吉他手就會發揮「護駕」功能，將對方擋下。相較於粉絲衝上台，陳昇遇過更激烈的場面。他表示過去演出時，曾有台下觀眾不知是太嗨還是想挑剔，直接將一個滿裝的啤酒罐扔上台，當場砸中他。被砸的當下，陳昇心裡雖然難過，但他沒有選擇跟觀眾對罵或憤而離場，反而是陷入自省：「我在檢討我們出了什麼問題？是不是我們哪裡表演不好？」「你幹這一行，Sometimes（有時候）你真的要懷抱一種你是『戲子』的心情。」陳昇解釋，這兩個字對他而言並非貶義，而是一種職業的自覺。古時候稱演藝人員為戲子，意思就是「被遊戲的人」。他認為，歌手可以偉大到像巴布狄倫拿諾貝爾獎，也可以卑微到被當作娛樂消遣的對象，「這就是從業的趣味。」無論是遇上挑剔的耳朵、失控的粉絲，甚至是飛來的啤酒罐，陳昇都將其視為這份工作的一部分。「歡喜做、甘願受」的豁達，或許正是陳昇在歌壇屹立不搖、可以連辦30年跨年演唱會的關鍵心法。