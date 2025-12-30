我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市預計在明年底完成3大面向的廚餘去化多元設施。（圖／台中市政府提供，2025.12.30）

▲台中市環保局提供合格清除業者的查詢網站，民眾若認為社區大樓廚餘收費不合理，可以多比較。（圖／台中市政府提供，2025.12.30）

廚餘養豬將於2027年初落日，未來一整年是轉型期。台中市政府表示，原本36養豬場有32場已申請事業廚餘養豬；全市有廚餘收運問題的社區大樓693處，約半數已完成媒合。由於明年廚餘清運收費恐調漲，市長盧秀燕表示，每公斤若超過5至8元，就是不合理，台中有500多家清運業者，社區管委會若遭刁難，可找其他家或清潔隊協調。台中市餐飲業發達，每日產生廚餘超過200公噸，非洲豬瘟事件後，明年起僅學校、團膳、餐廳的廚餘可養豬，家戶廚餘禁養豬，市府除了維持現況，先以焚化發電為主要處理方式，亦同步佈建多元處理設施、逐步轉型。一般社區大樓廚餘多由清運業者處理，環保局長吳盛忠指出，目前有廚餘收運問題的社區大樓693處，其中336處由原本的一般垃圾清運業者繼續承攬、177處原清運業者無意協助、22處改由清潔隊協調清運、53處社區評估中，105處社區聯繫中。不論清運業者承攬或清潔隊載送，都請民眾將廚餘盡量瀝乾。副市長鄭照新指出，市府於18日與清除業公會研商家戶廚餘收運模式及合理收費，確保清運作業順利推動。但環境部長彭啟明曾說，未來一年廚餘的清運價格，每公斤可能上漲5至8元，若有特別不合理的上漲，建議可與市府清潔隊聯絡。市長盧秀燕補充說明，台中有500多家清運業者，環保局官網有業者的聯絡資訊，若清運價格被刁難，管委會可找其他家業者，或請清潔隊協調。農業局長李逸安表示，台中原有36場廚餘養豬場，有32場申請明年以事業廚餘養豬，28場已安裝相關設施，市府會趕在年底全數查核完成。至於多元處理設施，環保局明年7月15日前完成高效堆肥設施的建置，日處理量可達100公噸；明年底前完成黑水虻去化系統，每天亦可處理100公噸；原本的外埔綠能中心厭氧發電將擴增到66公噸，3大面向可讓每日廚餘去化量達266公噸，另配合脫水機建置計畫，將有效去化廚餘，迎接後年新增事業性廚餘的挑戰。