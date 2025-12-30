高雄市「野森動物學校」終於要登場了！內門觀光休閒園區將在2026年1月17日以新品牌名稱試營運，園區占地11.5公頃，有水豚、狐獴及笑笑羊之外，還有內門原生動物的裝飾圖樣。同時，只要是內門區居民或是2歲以下兒童，都能免費入園參觀，「野森動物學校」的完整特色也曝光了。
高雄野森動物學校1/17試營運！有水豚、狐獴、笑笑羊
歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於2026年1月17日正式展開試營運，高雄市政府與民間專業團隊「友志代夫股份有限公司」合作，將11.5公頃的土地蛻變為兼具生命教育、動物保育、在地文化與觀光價值的全新亮點。
觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案，除讓文化底蘊與自然景觀達成和諧對話，也讓民眾認識在地野生動物。高閔琳強調，園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物。
高雄野森動物學校不只能看動物！結合教育課程讓孩子更懂自然
營運團隊執行長陳則夫表示，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，園區內依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為；或在工作人員引導下，與性格溫和的「動物老師」互動，包括活動緩慢的樹懶、悠閒在水邊休息的水豚，以及穿梭林間的狐狸，感受牠們各自的生活節奏。
董事長周代栩也說，團隊深知內門土地的發展潛力與開發難度，以「十年磨一劍」的心情謹慎規劃，期許將這套融合教育與保育的營運經驗推向國際，向世界展現台灣對於永續觀光的承諾。除專業的動物教育課程，園區內亦同步建構多元休閒餐飲服務，提供遊客完整旅遊體驗，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」以及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」，可盡情遊玩。
高雄野森動物學校怎麼入場？試營運採預約制、2種人免費
內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」，遊客須事先透過官方網站完成預約購票方可入園，試營運期間優惠票價方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。
觀光局提醒，民眾若預約前來內門觀光休閒園區「野森動物學校」，除自駕來園遊玩外，更可利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。誠摯邀請全國民眾，共同期待這座位於高雄內門、結合生命教育與自然生態的「野森動物學校」！
高雄野森動物學校
試營運：2026年1月17日
地點：高雄市內門區中正路39巷168號
票價：全票399元、高雄市民票299元、半票149元
免費入場資格：內門鄉親、2歲以下幼兒。
