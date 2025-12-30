我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區昨（29日）至今（30日）接連展開「正義使命-2025」圍台軍演，雖然聲明稱演習是「對台獨勢力的嚴正警告」，不過有日本智庫專家分析，大規模演習的準備需要相當長的時間，並非臨時起意，不過為了避免刺激美國，預料演習安排將會在今年之內結束。根據朝日新聞報導，中國解放軍東部戰區29日宣布，自29日至30日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。不過今年4月實施的演習名稱為「海峽雷霆－2025A」，名稱中附有「A」，因此這次作為今年第二次的演習，理論上應為「B」，因此不排除這次演習原本就已納入年度規劃，並非因單一事件而倉促發動。東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。而中國官媒央視旗下媒體與軍方聲稱，此次演習是為了「對抗美台勾結」。報導並提及，美國政府於17日批准對台灣出售總額達111億美元（約新台幣1兆7千億元）的武器，並批評這是「史上規模最大，且以具攻擊性的武器為主」，形同破壞台海和平穩定。不過日本笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組長山本勝也分析，如此大規模演習的準備需要相當長的時間，不可能在短短數日內就決定執行，因此「外部勢力干涉」應被視為事後追加的藉口。他進一步指出，中國認為，美國通過與台灣相關的法案、日本高市早苗首相在國會就「台灣有事」所作的答辯，以及台灣賴清德政府的動向，顯示日、美、台正步調一致地對中國施加壓力，因此中方的警戒感正在升高。從這次的演習範圍來看，東側演習區域前所未有地接近台灣本島，顯示中國有意讓台灣產生「遭到封鎖」的心理感受。此外，演習範圍也涵蓋接近日本，以及在南海存在主權爭議的菲律賓的專屬經濟區（EEZ）海域，可看出同時對日本、菲律賓這兩國進行牽制的意圖。此外，中國軍隊自上個月以來，頻繁派遣航艦編隊前往太平洋，或與俄羅斯共同派遣轟炸機在日本周邊飛行，行動日益活躍。山本勝也認為，本次圍繞台灣的大規模演習，可視為這些行動的「集大成」。不過進入新年後，中國有必要為明年的美中領袖會談鋪路、營造有利環境。山本勝也指出，從這個角度來看，中國選擇在年內結束這場可能刺激美國的演習，是較為合理的判斷。儘管這次演習聲明是「對台獨勢力的嚴正警告」，但在日中因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言關係緊張之際，這也同時向外界展示，一旦台灣有事發生海上封鎖，日本同樣會受到波及。