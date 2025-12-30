我是廣告 請繼續往下閱讀

「請問這球是犯規嗎」沃許本搞笑問看球的林書豪

名人堂級觀賽陣容 奧運金牌、巨星皆到場

末節強勢反擊 國王上演10分大逆轉守護主場

台灣職籃大聯盟（TPBL）28日於新莊體育館上演史詩級的一夜。新北國王在主場迎戰高雄全家海神，這場比賽不僅是林書豪的球衣退役儀式之戰，場邊更坐滿了星光熠熠的名人好友。然而，全場最亮眼的焦點除了國王的大逆轉，莫過於洋將沃許本（Jason Washburn）在末節激戰時突然向場邊觀戰的林書豪搞笑問道：「這位先生，請問這球是犯規嗎？」，逗得林書豪與一眾藝人好友笑到彎腰。比賽進行到關鍵第4節約剩下2分半鐘，海神球星胡瓏貿單打切入造成蘇士軒犯規，獲得站上罰球線的機會。此時，過來準備協防的國王洋將沃許本似乎對吹判感到不解，竟突發奇想轉向底線觀眾席，對著正坐在首排看球的林書豪搞笑詢問：「不好意思，這位先生，請問這球是犯規嗎？」突如其來的「場邊指導」要求，讓林書豪與身旁的藝人好友吳建豪、王陽明瞬間爆笑。沃許本接著還沒玩夠，又補上一句：「我聽說你籃球打得很好，聽說你知道這球應該怎麼做！」這番神來之筆讓林書豪直接笑到彎腰，也緩解了場上緊繃的搶勝氣氛。這場林書豪球衣退役儀式吸引了滿場6500名球迷進場，場邊貴賓席更是星光燦爛。除了藝人吳建豪、王陽明外，體壇名人也紛紛現身致意，包括奧運拳擊金牌林郁婷、跆拳道銅牌羅嘉翎、中職傳奇周思齊以及樂天桃猿成晉。當首節大螢幕帶到林書豪與好友們並肩而坐時，全場歡呼聲幾乎掀翻球館屋頂。儘管場邊氣氛溫馨幽默，場上的廝殺依然慘烈。海神洋將凱帝在末節一度發威，幫助球隊取得72：62的雙位數領先。眼看戰局告急，國王及時甦醒，靠著強悍防守回敬一波18：2的攻勢強勢反超。讀秒階段，沃許本補籃得手再度超前，加上林彥廷最後關頭完成致命抄截並兩罰俱中，國王最終以86：82守住重要勝利，成功在林書豪的「大日子」留下完美的結局。林書豪也在賽後正式完成了球衣退役儀式，為他的傳奇職業生涯寫下動人最終章。