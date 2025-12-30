我是廣告 請繼續往下閱讀

共軍東部戰區29日突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，並稱「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」，引發關注。對此，旅美教授翁履中分析，此次軍演比較像是壓力測試，中共主要用三件事的反應解讀局勢，將影響台灣安全。針對大陸環台軍演，翁履中今日在臉書發文表示，北京在意的是，想對美日傳遞什麼訊號、想在區域塑造什麼節奏、想測試台灣和國際社會的反應。而面對軍演，台灣其實很容易掉入兩個極端，一種是被情緒帶著走、陷入恐慌；另一種是完全不在乎，認為北京實力不足，只是在嚇唬人。兩種反應看起來相反，本質上都一樣，不是在分析，而是在用情緒解讀局勢。翁履中分析，這一類演習並不是「明天就要打仗」的訊號，更接近一種「升級版灰色地帶壓力」。大規模集結、模擬封鎖、干擾航路、實彈示警，「看的是三件事：台灣軍方的反應節奏、社會的心理承受度、以及美日願不願意以及能不能快速介入」，換句話說，這比較像是一場壓力測試，如果不用開戰，就能讓台灣疲憊、讓外資與市場緊張、讓盟友猶豫，北京就已經達成一部分目的。翁履中強調，「從國際反應來說，最值得關注的仍然是美國和日本」，如果在未來幾個月，美日一直停留在關切和譴責，卻沒有實質動作，那就代表華府可能越來越把「如何跟北京談出一個可接受的安排」，放在比「如何在台海建立長期嚇阻」更優先的位置；東京也會盤算，在川普的美國之下，日美同盟的可靠度是否跟過去一樣，而這些考量，都會反過來影響台灣安全。翁履中直言，北京真正期待看到的，不是台灣當場被嚇倒，而是台灣在壓力下自己吵到走不下去，台灣最困難的，常常不是「要不要團結」，而是「連談團結都變得敏感」。社會高度對立的結果，就是大家先選邊，再談事實；先貼標籤，再談內容。學者專家不是乾脆不講，就是選擇站隊，公共討論慢慢變成比誰更大聲，而不是比誰更有解方。這樣的狀況，對外部的威脅沒有任何幫助，台灣最不應該做的，就是把精力都耗在內耗和貼標籤，而忽略了真正重要的準備。