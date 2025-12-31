我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年愛奇藝人氣戲劇榜。（圖／愛奇藝提供）

▲2025年愛奇藝人氣直式短劇榜。（圖／愛奇藝提供）

▲2025年愛奇藝最期待榜。（圖／愛奇藝提供）

▲愛奇藝月冠軍影視榜單。（圖／愛奇藝提供）

▲2025年愛奇藝人氣綜藝榜。（圖／愛奇藝提供）

2025年就要過完了，愛奇藝國際版整理了今年度最具口碑的經典之作，以戲劇、直式短劇、綜藝節目與電影四大內容類型為核心，每一個榜單皆完整列出前10名，戲劇類由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首。劉宇寧今年作品很多，人氣扶搖直上，主持人吳姍儒還因為在節目上踩他的照片遭到炎上，讓更多人認識這位紅透半邊天的男演員。年度戲劇榜由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。前三名作品皆由90後演員（1990 年後生）擔綱主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力持續放大，逐漸成為內容討論與觀看的主力。值得一提的是，排名第四的《朝雪錄》於播出期間創下2025年度平台單日最高觀看人數高峰，成為本年度最具代表性的戲劇亮點之一，展現強勁的觀眾吸引力與討論熱度。劉宇寧今年初的作品《折腰》也製造許多話題，台灣綜藝節目《小姐不熙娣》主持人派翠克還被說撞臉劉宇寧，沒想到搭檔吳姍儒想做效果，在節目上踩劉宇寧的照片遭到炎上，也讓更多台灣觀眾知道這位男演員。直式短劇方面，愛奇藝國際版自今年三月起持續深耕相關內容，每週平均上線40部，以更快節奏與高情緒張力，成為觀眾碎片時間中的重要陪伴。年度第一名由愛奇藝自製直式短劇《成何體統》拿下，該 IP 自漫畫開始，延伸至動畫與短劇皆創下亮眼表現，而由丞磊、王楚然主演的真人長劇版也已完成拍攝，在今年度觀眾最期待作品中拿下第二名，未播先熱，話題持續升溫，而第三名《咬清梨》也翻拍推出韓國版《前輩，都是偶然吧》，由《不得不做的室友》男主主演再度合作，目前同樣於愛奇藝國際版熱播中。綜藝節目同樣話題不斷，名場面持續在社群平台發酵。年度冠軍由年初獨家綜藝《Good Day》奪下，由韓流天王權志龍領軍，集結了多位韓國人氣明星出演嘉賓，自開播以來，相關片段與話題多次於社群擴散發酵，不僅展現其強大號召力，也成為推動平台訂閱成長的重要關鍵內容之一。《新說唱2025》則以多首洗腦 hit song 再次展現出音樂綜藝的持續影響力。電影方面，冠軍《哪吒之魔童降世》隨著續作《哪吒之魔童鬧海》上映話題發酵，再度帶動前作討論熱度回溫，於愛奇藝國際版重新受到關注，顯示經典 IP 在新作加持下持續延燒的影響力。官方社群亦整理出全年最受歡迎的社群影音內容，其中以《白月梵星》女主角白鹿於訪問中說閩南語的片段表現最為亮眼，成為 2025 年互動表現最佳的貼文之一。《奔跑吧》於五、六月釋出的爆笑名場面，以及《新說唱2025》中話題舞台〈洗腦〉，亦分別帶動社群熱烈討論。整體來看，音樂與綜藝類內容在社群平台上的擴散力表現尤為突出，相關影音於台灣官方社群的累積播放量突破 500 萬次。另《監所男子囚生記》於11月中首播，劇情搞笑輕鬆出圈，在社群平台上亦獲得亮眼表現。另外，結合站內預約量（限台灣用戶，統計至11月30日）觀察，觀眾最期待的作品前五名依序為《逐玉》、《成何體統》、《逍遙》、《雙軌》與《這一秒過火》，其中不乏尚未正式播出的新作，台灣觀眾對未上線內容的關注度已提前升溫。榜單中《雙軌》與《逍遙》皆於今年12月播出，播出後也有極佳的表現，分別在開播後皆拿下熱播榜第一的好成績。