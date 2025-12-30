我是廣告 請繼續往下閱讀

中國人民解放軍「正義使命－2025」軍演今（30）日進入實彈射擊階段。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，此次軍演並非單一目的，而是結合政治與軍事意涵的「複合性行動」，一方面對台灣社會施加心理壓力，另一方面則藉機展示對台封控能力，進而影響部分經濟活動。蘇紫雲今日接受民進黨節目《午青LIVE》專訪，被主持人韓瑩問及，共軍這次軍演的真正目的是什麼？他認為，這其實是一個複合性目的，回顧中共歷來的對台軍演，本就同時具有政治與軍事層面的訊號傳遞，而此次「正義使命－2025」首要目的之一，就是刻意對台灣民眾施加心理壓力。蘇紫雲分析，實彈射擊時間從上午8點至下午6點，正好涵蓋航空運輸的黃金時段，航班延誤勢必影響旅客行程、製造不便，藉此轉化為對政府的輿論壓力。不過，他也強調，短期的出行不便或許令人困擾，但長期而言，自由與安全才是更重要的價值。除了心理層面，蘇紫雲指出，軍演也可能衝擊漁業等經濟活動，自2022年裴洛西訪台後，中共歷次「聯合利劍」或「環島軍演」，到此次「正義使命－2025」，演訓區域不斷向台灣周邊逼近，目的正是展現其對台封控的能力。不過蘇紫雲也提醒，在承平時期，中共可能透過國際法的灰色地帶，接近臨界區或以「擦邊球」方式行動；但一旦進入戰時，情勢就完全不同，國軍防空飛彈、反艦飛彈動輒射程達200公里，中共並無法如同演習般靠近，這正凸顯軍演更多是在進行心理戰操作。談及此次軍演選在2025年尾聲、且以「正義使命」為名的象徵意義，蘇紫雲直言，這樣的命名「令人倒胃口」，既沒有合法性，也缺乏正當性。他認為，中共刻意透過演習代號在媒體與宣傳中反覆曝光，是試圖運用新的認知戰手法，塑造話語權。蘇紫雲也指出，這次演習帶有一定的臨時性，適逢年底，加上解放軍國防部官網動態異常，相關高層動向不明，顯示內部狀況可能存在緊張或不穩定因素。此外，蘇紫雲分析，中共此舉與國際社會近期對台灣的支持力道升高密切相關，包括美國國安報告、《國防授權法》、對台軍售，以及美國國會通過、且由前總統川普簽署生效的《台灣安全再保證法》實施法，皆是重要背景因素。最後，蘇紫雲表示，自己對台灣社會有高度信心，平時或許存在不同立場與意見，但當面對共同的威脅與挑戰時，台灣人民往往能夠團結一致，因此他相信，中共企圖透過軍演分化、施壓的策略，最終不會得逞。