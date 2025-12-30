富邦悍將今（30）日宣布簽下36歲新洋投威戈神（Aaron Wilkerson），過去曾有9年美職體系經歷，後續到亞洲棒球討生活，效力過日本職棒阪神虎隊與韓國職棒樂天巨人隊，不過威戈神的棒球路並不順遂，曾一度因傷遠離棒球，在超市工作，甚至得到不錯的升遷機會。但他未放棄棒球，從獨立聯盟出發，最後獲得美職體系青睞，於2017年完成大聯盟初登板，他曾接受《紐約郵報》採訪時表示，「我走到今天這一步的過程，沒有一點是按常理出牌的。」
威戈神曾因手肘受傷中斷棒球 改當超市夜班員工
威戈神大學就讀坎伯蘭大學（Cumberland University），曾是校隊主力強投，2010年在NAIA（全國大學校際體育協會）拿下14勝1敗，而且是14連勝，其中有11場完投，101局投球，防禦率2.13，125次三振是三振王。正當威戈神要發光發熱時，手肘卻出現撕裂傷，2011年他動了韌帶手術，棒球生涯也因此中斷2年。
為了賺錢，威戈神在德州的一家超市找到工作，擔任冷凍食品部夜班員工。在超市工作期間，威戈神可說是得心應手，他回憶，「我那時負責卸貨、上架。我的主管升職了，他們需要人填補空缺，那職位每小時只加薪10美分。他們對我說，『如果你想要，這一整區貨架都歸你管。』」威戈神聽完條件後，接受了升職，但沒想到幾天後，他接到來自獨立聯盟「美國協會」球隊的電話，並邀請他參加春訓。
獲得獨立聯盟邀請 威戈神重返投手丘
威戈神同意對方邀約，開了17個小時的車前往印第安納州報到，即便獲得了獨立聯盟的機會，艱辛的日子仍在後頭。威戈神當時的投球機制並不理想，所幸認識了名師史密斯（Clint Smith），對方私下經營一家地板公司。由於威戈神沒什麼錢，2人達成協議，「替史密斯舖地板來換取投球指導。」
「只要你想得到的工法，我都做過。」威戈神回憶在獨立聯盟邊打球邊打工的日子，還遇過球隊欠薪，直到他們罷工不出賽才能到應有的報酬。展轉效力了幾支獨盟球隊後，威戈神在2014年中，迎來人生最大的轉機，波士頓紅襪隊買下了他的合約，並將他分配到短期1A，那年他25 歲，是隊上年紀最大的投手。
2017年完成大聯盟初登板 威戈神被封為「冷凍庫男」
2016年威戈神在3A因希爾（Aaron Hill）交易案被送到釀酒人隊，終於在2017年完成了大聯盟初登板，威戈神的經紀人也幫他取「冷凍庫男（Freezer Man）」的綽號。
2017年至2019年威戈神效力釀酒人隊，共出賽14場，防禦率6.88。原本威戈神前往亞洲的首站是台灣，2021年曾與樂天桃猿簽約，不過因家庭因素未能來台，後續加入道奇隊體系。2022年威戈神轉戰阪神虎隊，2023年至去年加入樂天巨人隊。本季威戈神回歸美職體系，在紅人和紅雀隊3A共先發29場，主投152.2局，防禦率3.89、每局被上壘率1.08。
