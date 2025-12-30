我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣玉里鎮於 29 日發生一起死亡車禍！現年63歲的溫光亮牧師駕駛小貨車載著弟弟，行經台9線273公里處時，遭到另一輛吳姓男子駕駛的小貨車追撞，導致車輛瞬間失控並猛烈撞擊路邊樹木。警消人員接獲報案趕抵現場後，發現溫牧師因顱內出血已失去生命跡象，儘管緊急送醫搶救，最後依然回天乏術，至於弟弟僅受到輕傷。目前警方已針對這起事故展開調查，以進一步釐真正肇事原因與責任歸屬。這起事故發生在29日下午1點左右，當時溫光亮牧師正駕駛小貨車載著弟弟行經台9線273公里處時，沒想到竟遭到後方一輛試圖超車、由吳姓男子駕駛的小貨車追撞，巨大的撞擊力道，導致溫牧師的車輛瞬間失控，隨後撞上路旁樹木。事故造成溫牧師顱內出血、左腳骨折及全身多處擦挫傷，警方到場時他已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。至於溫牧師的弟弟則是額頭受有擦傷、左大腿腫痛，肇事的吳姓男子僅有臉部擦傷。對此，吳男向警方供稱，當時他準備要超過前車，但對方突然偏向就撞到他的車子後失控，而警方對此說法存疑，將進一步調閱行車紀錄器與相關跡證，釐清真正肇事原因與責任歸屬。據了解，原本擔任水電技師的溫光亮，30歲那年毅然轉身投入神職，25年前開始，深耕於玉里崙山部落教會。面對部落長期以來人口外流的困境，他不僅是心靈的牧者，更成為地方產業的推手，親自帶領族人重新整理荒廢已久的油茶園，從申請專業設備到苦心鑽研榨油技術，成功將「崙山黃金苦茶油」推向外界通路，使其成為具代表性的部落農產，為在地經濟注入新活力。如今一場車禍帶走他的性命，令人不勝唏噓。