美麗島電子報昨（29）日公布12月份國政民調，針對中立民眾政黨好感度的部分，由民進黨以22.3%取勝，然而反感度仍然是民進黨，獲得44.7%；經分析，中立民眾本月對3大黨印象評價皆反感明顯多於好感，而且對3大黨的好感相近、反感也相近，即中立民眾本月對3大黨的印象評價非常一致。，38.3%有好感（其中11.8%很有好感、26.5%有些好感）而比上月減少1.6個百分點；49.9%反感（其中28.8%很反感、21.1%有些反感）與上月相同，未明確回答的有11.8%。，35.1%有好感（6.4%很有好感、28.7%有些好感）比上月略減0.3個百分點，49.5%反感（其中28.0%很反感、21.5%有些反感）則比上月微增0.2個百分點，未明確回答的有15.4%。，32.9%有好感（5.1%很有好感、27.8%有些好感）比上月增加2.2個百分點，47.7%反感（27.4%很反感、20.3%有些反感）比上月減少1.8個百分點，未明確回答19.4%。前民眾黨主席柯文哲涉案羈押禁見自9月獲交保迄今，民眾對民眾黨的印象評價並無明顯改變。中立民眾部分，本月對3大黨印象評價，好感依序是民進黨22.3%＞國民黨20.8%＝民眾黨20.8%；反感是民進黨44.7%＞國民黨42.0%＝民眾黨42.0%，中立民眾本月對3大黨印象評價皆反感明顯多於好感，而且對3大黨的好感相近、反感也相近，即中立民眾本月對3大黨的印象評價非常一致。此民調調查範圍為全國22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間為2025年12月22日至12月24日。調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。