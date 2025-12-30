我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jeremy離開時神色哀戚、全程不發一語，天空更突然下起滂沱大雨。（圖／記者葉政勳攝影）

資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，遺體於今日下午1時50分在板橋殯儀館進行司法相驗，乾兒子Jeremy與女友一同抵達，整個流程約於下午2時35分結束。Jeremy身穿一身黑衣，神色哀戚。相驗結束後，天空突然下起一陣暴雨，彷彿老天爺也感到不捨，而曹西平的遺體暫時冰存在殯儀館，待家屬給出正式委託書後，再由檢察官裁示發還遺體。Jeremy今穿著一身黑衣、戴著口罩，臉色相當凝重，對於曹西平離世，他難掩悲傷，落淚表示：「先處理好後事。」隨後快步進入相驗室。整個流程約45分鐘，目前曹西平遺體已完成初步相驗，暫時冰存在殯儀館。不過，離開時天空突然下起一陣暴雨，場面更加感傷。由於曹西平與兄弟們決裂，多年來彼此不相往來，因此家屬接獲死訊時婉拒出面處理，相關作業比照無名屍程序辦理，並通報民政局及新北市殯儀館，將遺體送往板橋殯儀館冰存。對此，乾兒子Jeremy今早透過曹西平的臉書發聲，表示「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。龍千玉隨後表示，已聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們別擔心，暫定委由乾兒子Jeremy全權處理後事。曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套