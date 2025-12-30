我是廣告 請繼續往下閱讀

▲解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」。（圖／翻攝自《中國軍號》微博）

中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。央視新聞昨日晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微視頻也釋出「隨時到台北」視頻，引發熱議。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌分析指出，照片應該是AI變造，誤導對於地理位置不熟悉的民眾。中共軍方官方微博帳號《中國軍號》昨日晚間發布一則名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片，還配上「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」的字幕，暗示解放軍軍事行動的能力。對此，舒孝煌表示，這照片不可能為真，中央山脈距離海岸線至少有幾十公里，又不是在海邊上。即使戰機進入防空識別區（ADIZ），距離陸地依然非常遙遠。在正常透視下，戰機不可能與中央山脈呈現出照片中那種「近在咫尺」的比例。舒孝煌指出，中國就是賭國防部可以透過雷達訊號比對戰機實際的飛行距離。目前的紀錄顯示，除了海軍戰機曾接近ADIZ邊緣外，戰機並未接近到足以拍攝這類照片的距離。針對解放軍宣稱以無人機視角「俯瞰」台北101大樓，舒孝煌分析，畫面極可能是拿著手機對著電腦螢幕翻拍監視器畫面，若是在飛行的飛機上拍攝，地面建築不應該是完全靜止不動的，拍攝的位置應該是在碧山巖聖王廟的位置，位於101大樓東北東的角度，且照片中的比例，如淡江大橋與101的比例嚴重失真，怎麼可能淡江大橋那麽小、101那麼大，這類變造虛假照片是來「搗蛋」或是心理戰行為。