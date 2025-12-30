我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁（左）與曹西平在《鮮肉老爸》裡的男團造型劇照，吳慷仁到現在都還保留著。（圖／摘自 吳慷仁Kang Ren Wu 臉書）

▲曹西平在家中猝逝，享壽66歲，讓粉絲感傷。（圖／摘自曹西平的粉絲愛團臉書）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

曹西平66歲在家中猝逝，演藝界不少後輩都發文表達哀悼，有些人跟他的互動還在觀眾的記憶中，有些人曾經與他合作過則幾乎被大多數觀眾遺忘。吳慷仁發文揭露曾與曹西平一起演過一部戲《鮮肉老爸》，還在劇裡一起組團出專輯、拍MV，合唱曹西平經典〈野性的青春〉。當時吳慷仁被曹西平嫌肢體僵硬，他則自嘲像機器人沒上油，而他們的團名也很讓人傻眼，叫「奶油起司」。吳慷仁在觀眾印象中，不記得有和曹西平合作過，彼此領域看似沒啥交集，不過曹西平少數的演出作品中，就有一部《鮮肉老爸》，描述當紅男團成員在新專輯推出前失蹤，多年後卻突然出現在已經將近而立之年的兒子眼前，大家都不敢相信他竟然回來，連昔日的團員見到他都難以置信。吳慷仁就演一度失蹤的男團偶像，曹西平則是年歲老去的舊隊友，兩人還大唱〈野性的青春〉。〈野性的青春〉是一首搭配舞蹈的歌曲，曹西平自然駕輕就熟，吳慷仁卻被他念，遭嫌肢體太僵硬，吳慷仁也自我打趣說跟她比起來，自己簡直像機器人沒上油，不過現在感到很有幸能跟曹西平一起工作、一起唱歌與跳舞，會好好記得拍攝的時光。在文中吳慷仁也提到，曾經跟朋友說跟曹西平出過專輯，一起組團體，還拍過MV，叫做「奶油起司」，當時他們都以為在開玩笑，吳慷仁則自覺在《鮮肉老爸》演得不太好，因此也沒再多說，直到現在懷念曹西平，感謝他帶給大家的一切，才又把這段記憶翻出來。《鮮肉老爸》是《台北愛情捷運》系列影片中的一集，許多場景都在捷運淡水線的終點站附近。而吳慷仁表示自己還留著當時拍攝的道具照，因此還可以看得到他與曹西平的男團造型，還蠻有模有樣，也讓人勾起對於曹西平過往演出的回憶。