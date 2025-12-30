我是廣告 請繼續往下閱讀

▲591新建案總編輯李忠哲表示，雖然目前全台開價仍定錨在高點。（圖／記者徐銘穗攝）

▲2025年六都、新竹縣市全年新進場建案狀況。（圖／591新建案提供）

▲全台歷年新建案總銷金額變化。（圖／591新建案提供）

台灣房市在經歷連年高漲後，正式迎來轉折點。根據 591新建案 最新統計，2025 年推案量 6 年來首度見跌，市場進入「量死、價亂、賣不動」的躺平狀態。專家預警，隨著央行信用管制持續發威，部分超漲的蛋白區房價已出現明顯鬆動，這股跌勢恐將延續至 2026 年。2025 全台總銷金額 2.14 兆元，年減近 2 成。桃園客運園區房價、台中海線房市及南台灣已見 10-20% 跌幅。房市將持續盤整，蛋白區預計再跌 5-10%，回歸 2024 年初水準。雙北核心地段（如三重、新店）依然穩健，呈現兩極化走勢。根據 591新建案 統計，2025 年六都及新竹地區推案戶數與件數雙雙重挫 2 成。591新建案總編輯李忠哲表示，雖然目前全台開價仍定錨在高點，但實際銷況卻是「連滾帶爬」。在房貸限縮與政策壓力下，市場已從過去「三個月完銷」轉變為「半年賣三成就算及格」，2026 年房市將繼續陷入僵局，買賣雙方皆難以突圍。購屋族最關心的「房價會跌到什麼時候？」在這次訪談中有了答案。李忠哲指出，今年部分超漲區域已先行修正，尤其是桃園客運園區房價與台中海線房市，因過去炒作過熱，跌幅已達 10% 至 20%。針對 台南高雄房價走勢，南部區域房價也首度出現鬆動跡象。專家預估，2026 年這些蛋白區將面臨第二波修正，預計再有 5-10% 的下調空間。相對而言，雙北蛋白區跌幅較不明顯，新北市如三重、新莊、新店等地，受惠於剛性需求支撐，價格依然呈現緩漲或持平。面對市場寒冬，外界擔憂是否出現大規模的建商倒閉潮2026。李忠哲認為，目前倒閉者多為槓桿過大的小型建商，大型業者因前兩年獲利豐厚，尚能支撐。然而，央行信用管制將是主宰市場生死的關鍵字，若信貸管制不鬆綁，2026 年資金將進一步向有錢人傾斜，一般民眾貸款難度依然居高不下。對於想尋找 2026買房時機 的民眾，專家建議觀察政府推動的「可負擔住宅」，如桃園 A20 站、尖山站周邊若出現 2 字頭房價，將具備極強競爭力。總結而言，2026 年將是「由內而外」的盤整期，蛋黃區保值、蛋白區修正，消費者應避開供給量過大且缺乏機能的蛋殼區域。