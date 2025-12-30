2026大新竹跨年晚會來了！新竹市政府表示，12月31日晚間6時在新竹市大湳雅公園登場，由Trash開場、蘇慧倫及韋禮安壓軸演出，共14組超強卡司輪番演唱，還有300秒高空煙火施放。《NOWNEWS今日新聞》整理大新竹跨年演唱會「卡司出場順序、交通管制、直播轉播連結」一文看懂。
🟡2026大新竹跨年晚會時間、地點
◾活動：「新竹ON LOOP 不斷電」2026大新竹跨年晚會
◾時間：12月31日18:00至00:30
◾地點：新竹市大湳雅公園（導航點此）
◾新竹跨年晚會官方網站（點此）
🟡2026大新竹跨年演唱會卡司陣容、出場順序
◾主持人：Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝
📍2026新竹跨年晚會節目時間表：
◾18:00 在地團體演出
◾19:00 TRASH
◾19:30 白安
◾19:50 孫盛希
◾20:10 杯緹
◾20:30 張涵雅
◾20:50 呂士軒
◾21:10 SmileDash
◾21:25 新竹市歌演出（TBC）
◾21:30 徐暐翔
◾21:50 黃子軒與山平快
◾22:20 幽靈水晶
◾22:40 金泰佑
◾23:00 蕭秉治
◾23:20 蘇慧倫
◾23:50 跨年倒數
◾24:00 煙火施放
◾24:03 韋禮安
🟡2026新竹跨年晚會直播網路線上看
◾東森新聞YouTube（點此看）
◾東森財經新聞YouTube（點此看）
◾新竹縣長楊文科FB（點此看）
◾新竹市長高虹安FB（點此看）
◾新竹市政府FB（點此看）
◾新竹縣政府FB（點此看）
🟡2026新竹跨年晚會電視轉播資訊、第幾台
◾東森戲劇台（CH40）19:00至24:30
🟡2026新竹跨年晚會天氣預報
大湳雅公園位在新竹市北區，12月31日晚間6時至凌晨3時氣溫約是17度，相對濕度平均約84%，降雨機率10%，偏涼、稍有寒意，體感溫度約是14度，加上新竹晚風很有感，建議穿搭掌握重點「防風、防濕、好活動」，可選擇防風材質的衣物，避免晚間久站會冷。
🟡2026大新竹跨年晚會「交通管制」重點
2026大新竹跨年演唱會12月31日晚間在大湳雅公園登場，會場周邊不提供機車、汽車停車位，建議民眾可利用接駁車前往。
📍新竹跨年晚會怎麼停汽車？
◾新竹火車站後站停車場
◾晶品城停車場
◾南寮漁港停車場
再轉搭接駁車前往會場
📍新竹跨年晚會怎麼停機車？
東大路二段（北大路至經國路一段）往南寮方向，慢車道封閉改為機車停放區。往中華路方向慢車道開放紅線停放，再步行10分鐘至跨年會場。
📍新竹跨年晚會接駁搭乘地點
◾新竹火車站
◾南寮漁港旅服中心
◾竹北喜來登飯店
◾竹北體育場
◾新竹縣政府
📍發車時間
◾ 竹北線｜每 20分至30 分一班
去程16:00–22:00
回程21:00–翌日 01:00
◾ 竹市線｜每15分一班，從新竹火車站、南寮旅服中心出發
去程17:00–23:00
回程21:00–翌日 01:00
新竹跨年晚會交通管制時間：12月31日16時至翌日凌晨2時
1、東大路二段（經國路一段至武陵路）、武陵路（東大路二段至鐵道路二段）、湳雅街（光華街至鐵道路二段）、光華街（經國路一段至湳雅街）、經國路一段（光華街至東大路二段）等路段所圍區域，管制車輛進入。
2、水田街單號側（45號至177號）規劃行人徒步區。
3、武陵路高架橋大雅匝道雙向封閉。
4、東大路二段（經國路一段至武陵路）慢車道管制車輛進入（僅開放大客車行車），開放機車行駛快車道。
5、東大路二段（北大路至經國路一段）往南寮方向慢車道封閉並改為機車停放區，開放機車行駛快車道，往中華路方向慢車道開放紅線停放機車。
6、中華路二段站前廣場臨停上下客區僅供活動接駁車使用。
資料來源：新竹市政府、中央氣象署
