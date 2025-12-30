我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《舊金山美容院》即將開播，連晨翔事業得意，家庭也相當圓滿。（圖／記者陳明安攝）

▲連晨翔（左）劉品言（右）近日沉浸在育兒喜悅中。（圖／連晨翔Simon臉書）

明星夫妻檔劉品言、連晨翔今年6月宣布結婚喜訊，11月劉品言就生下愛女，家庭甜蜜溫馨。但連晨翔今（30）日出席記者會時自爆，和劉品言差點忘記幫女兒報戶口，直到戶政事務所打電話來通知才想起來。至於女兒名字取好了沒？連晨翔透露夫妻倆已經用ChatGPT幫女兒取名了，還特別輸入女兒生辰八字，算看看缺少哪些五行，自認很善用AI。連晨翔今日和章廣辰一同出席新劇《舊金山美容院》的宣傳記者會，他和劉品言就是因為拍攝這部電視劇感情才因此升溫，並火速閃婚生子。當了新手爸爸50多天的連晨翔今日就在受訪時自爆，和劉品言差點忘記幫女兒報戶口。連晨翔笑說由於夫妻倆忙著帶小孩，一直都處在手忙腳亂的階段，就忘記報戶口這個重要大事，差點出包。而根據法規規定，若父母超過60天未主動幫小孩報戶口，那戶政事務所有權「逕行登記」並代為取名；連晨翔開玩笑說，女兒差點就要被以小名「連踢踢」取名了。至於小孩本名是否已經取好？連晨翔表示他跟劉品言1人幫小孩取了1個字（音），女兒出生後再透過ChatGPT幫忙算命，輸入女兒生辰八字，看缺少哪些五行，再選同音的字來命名。連晨翔也笑說自己蠻會善用AI的，除了幫女兒取名字外，還會跟GPT聊育兒方式，劉品言懷孕時也會透過AI解決一些日常問題，夫妻倆感覺都已經離不開對科技的依賴。而連晨翔也不忘放閃，笑說女兒看起來像老婆居多，所以有時候會叫女兒「小劉」，因為她就像「小劉品言」，看得出來連晨翔完全把妻女捧在手心。日前遇到大地震，連晨翔也說自己剛好抱著小孩，老婆也在身邊，所以沒有先保護誰的問題，兩個都照顧到，加上夫妻倆對地震都蠻淡定的，沒什麼意外發生。