高雄市長參選人賴瑞隆家人涉校園霸凌事件，兩度開記者會道歉，而賴瑞隆27日再發布雙方家長共同聲明稱已達成共識，「雙方家長已充分溝通並釐清事實，這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件」，說法讓受害學生家長無法接受。對此，名醫蘇一峰今（30）日狠酸，「賴爸爸教你，什麼是大人的霸凌」。賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方證實，還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆7日召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學。不料賴瑞隆27日再發布雙方家長共同聲明，稱已達成共識，「雙方家長已充分溝通並釐清事實，這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件」，似乎想將霸凌定調為衝突事件。對此，蘇一峰今日在臉書發文狠酸，「賴兒子啊，你打人把人關廁所太嫩了，賴爸爸教你，什麼是大人的霸凌，先用權勢讓對方和解，然後自行公布，是孩子遊戲的衝突，不是霸凌！」女童家屬的友人透露，對此說法難以接受，認為賴瑞隆將「和解」等同於「不存在霸凌行為」，根本與實際處理過程不符，讓家屬有「被出賣」的感覺。根據《TVBS新聞網》報導，其中一名受害學生的家屬29日表示，「說的到此為止是道歉，非代表這就不是霸凌，這是賴瑞隆單方面聲明」。對此，賴瑞隆辦公室表示，任何回應已在雙方聲明表達很清楚，也期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。