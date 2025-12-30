我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德表示，稍早與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對，而對於軍演也批評，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責」。賴清德指出，稍早與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責」。賴清德說，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。強調台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。賴清德肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。最後請全體國人一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝全力守護大家的日常生活，「只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由」。