▲曹西平乾兒子Jeremy（黑色口罩）與女友下午一同前往板橋殯儀館認屍，並完成初步相驗。（圖／記者葉政勳攝影）

▲曹西平後事細節曝光。（圖／曹西平的粉絲愛團 臉書）

資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，遺體於今日下午1時50分在板橋殯儀館進行司法相驗，乾兒子Jeremy與女友一同抵達，整個流程約於下午2時35分結束。稍早，Jeremy公開後事細節，表示：「靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。」待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。Jeremy今下午在臉書上公開曹西平後事細節，寫道「我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的『四哥』曹西平，已於 2025 年 12 月 29 日在住處安詳辭世」。親屬代表「三哥」曹南平已同意並正式委任，授權乾兒子謝兒彌（Jeremy）處理身後事，曹南平也正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴弟弟走完人生最後一段旅程。至於靈堂設置與告別式相關細節，聲明表示正積極籌備中，待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告。由於曹西平走得突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，因此請求外界給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。另外，曹西平生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心，因此親屬也代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。Jeremy與女友約下午1時50分抵達殯儀館，他穿著一身黑衣、戴著口罩，臉色相當凝重，對於曹西平離世，他難掩悲傷，被問到相關問題時，落淚表示：「先處理好後事。」隨後快步進入相驗室，流程於下午2時35分結束，隨後Jeremy不發一語、快步離開。發布日期：2025 年 12 月 30 日發布單位：曹西平治喪小組致關心西平大哥（四哥）的各界朋友與媒體先進：我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的「四哥」曹西平，已於 2025 年 12 月 29 日在住處安詳辭世，圓滿走完他精彩而真誠的一生。這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持他的朋友而言，皆是難以承受的哀痛。西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，他仍保持率真與坦然的態度。正如他在生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排。」如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。關於後續治喪與相關安排，治喪小組謹說明如下：一、委任安排經親屬代表「三哥」同意並正式委任，西平大哥之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子——謝兒彌（小俊）負責統籌與對外聯繫。二、家族參與三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。三、靈堂與告別式安排靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。四、懇請體諒與尊重隱私由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心西平大哥的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。也衷心祝福所有關心他的朋友，平安、健康。曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套