明（31）日就是2025年的最後一天，南投縣政府雖然維持停辦南投市跨年晚會，不過日月潭、清境農場還是有施放煙火活動。今年清境農場找來金曲獎歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，預計施放4000發煙火彈；日月潭則是水社、伊達邵兩地同步施放360秒花火，《NOWNEWS》整理兩場跨年活動交通管制、演出卡司、天氣等資訊，讓你一文掌握。
2026清境農場跨年活動時間、地點
◾活動名稱：「2026乖乖の星空派對-南投清境跨年晚會」
◾開始時間：12月31日20：00至1月1日01：00
◾地點： 清境農場遊客中心
◾導航：清境農場遊客休閒中心
◾官方網站：清境農場官網
◾活動特色：倒數後施放4000發煙火，是全台最高的煙火，也有義賣活動。
清境農場跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
未公布
◾電視轉播
未公布
清境農場演唱會卡司
◾主持人陣容：崔維斯、蓁蓁
◾歌手卡司陣容（未依出場順序排序）
禾羽
小銘
高曼容
全世煌
長青交響樂團
壓軸演出：姑慕·巴紹
清境農場跨年天氣預報
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間清境農場溫度僅有11度到12度，感受相當寒冷，如果想到現場看煙火，記得多穿防寒衣物。降雨機率都是0％，預計不會下雨，能欣賞到美麗煙火。
2026日月潭跨年活動時間、地點
◾活動名稱：「2026日月潭跨年晚會——潭然心動」
◾開始時間：12月31日20：00至1月1日00：10
◾地點：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾導航：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾官方網站：日月潭國家風景區管理處
◾活動特色：水社碼頭與伊達邵碼頭同步施放煙火，為新年開啟美好回憶。
日月潭跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
未公布
◾電視轉播
未公布
日月潭演唱會卡司
◾水社碼頭：喜裂克文化藝術團、曼暉舞蹈團、呂、好蘇吳樂團、KMF極限火舞團
◾伊達邵碼頭：張家綸小提琴家、音樂盒室內樂集、全世煌、肆月、也就醬子、KMF極限火舞團
日月潭跨年天氣預報
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間日月潭氣溫為14度到16度，感受寒冷，請民眾要注意保暖，晚間降雨機率部分為0％。
日月潭跨年晚會「交通管制」重點
潭區周邊道路於12月31日16：00起至1月1日凌晨01：00實施交通管制，水社、伊達邵商圈為行人徒步區，禁止車輛進入，建議當天住宿旅客提前完成入住登記。台21線環潭公路60.5K九龍口至64.3K水社壩路段，兩側禁止路邊停車；開放台21線60.5K九龍口至蠻荒咖啡（往魚池市區方向）路段4線外側車道可路邊停車。
資料來源：花蓮觀光資訊網、花蓮縣長徐榛蔚、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾活動名稱：「2026乖乖の星空派對-南投清境跨年晚會」
◾開始時間：12月31日20：00至1月1日01：00
◾地點： 清境農場遊客中心
◾導航：清境農場遊客休閒中心
◾官方網站：清境農場官網
◾活動特色：倒數後施放4000發煙火，是全台最高的煙火，也有義賣活動。
◾免費線上直播
未公布
◾電視轉播
未公布
清境農場演唱會卡司
◾主持人陣容：崔維斯、蓁蓁
◾歌手卡司陣容（未依出場順序排序）
禾羽
小銘
高曼容
全世煌
長青交響樂團
壓軸演出：姑慕·巴紹
清境農場跨年天氣預報
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間清境農場溫度僅有11度到12度，感受相當寒冷，如果想到現場看煙火，記得多穿防寒衣物。降雨機率都是0％，預計不會下雨，能欣賞到美麗煙火。
◾活動名稱：「2026日月潭跨年晚會——潭然心動」
◾開始時間：12月31日20：00至1月1日00：10
◾地點：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾導航：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾官方網站：日月潭國家風景區管理處
◾活動特色：水社碼頭與伊達邵碼頭同步施放煙火，為新年開啟美好回憶。
日月潭跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
未公布
◾電視轉播
未公布
日月潭演唱會卡司
◾水社碼頭：喜裂克文化藝術團、曼暉舞蹈團、呂、好蘇吳樂團、KMF極限火舞團
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間日月潭氣溫為14度到16度，感受寒冷，請民眾要注意保暖，晚間降雨機率部分為0％。
潭區周邊道路於12月31日16：00起至1月1日凌晨01：00實施交通管制，水社、伊達邵商圈為行人徒步區，禁止車輛進入，建議當天住宿旅客提前完成入住登記。台21線環潭公路60.5K九龍口至64.3K水社壩路段，兩側禁止路邊停車；開放台21線60.5K九龍口至蠻荒咖啡（往魚池市區方向）路段4線外側車道可路邊停車。
資料來源：花蓮觀光資訊網、花蓮縣長徐榛蔚、中央氣象署
更多「2026跨年」相關新聞。