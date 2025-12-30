我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊案件，27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈後再持長刀攻擊民眾，一共造成3條無辜生命逝去。事隔至今超過一週，不少民眾仍餘悸猶存。怎料，台北車站今（30日）下午2時許再傳出有一名陳姓男子情緒失控，甚至喊：「我會傷人！」讓周圍旅客聽聞嚇壞，警方獲報到場將陳男帶返派出所，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。一名目擊民眾今（30日）在社群網站上Threads上PO文，表示在台北車站聽到一名女子尖叫，有警察見狀後則緊急往上跑，「然後下一幕就有人被制伏，真是恐怖，搭車要小心。」據了解，這名陳姓男子當下情緒相當不穩，於台北車站不斷高喊：「我會傷人」、「不要過來」等語，甚至表示自己要去中山站。由於男子情緒激動，捷運人員獲報到場後噴灑辣椒水，待男子情緒穩定後由警方帶回派出所。對此，警方還原事發經過表示，當時陳男搭乘捷運到台北車站後，不明原因在站內按消防鈴，出站後又想再按一次，當場遭到捷運人員制止，遭阻止的陳男瞬間情緒失控，狂吼「我會傷人」、「不要過來」。捷運人員見狀後對陳男噴灑辣椒水，直到警方到場後將其逮捕，後續將依恐嚇公眾罪移送台北地檢署偵辦。