引退賽選定小巨蛋！吳永仁：讓他打滿48分鐘

▲林志傑在小巨蛋舉辦引退賽將成為台灣籃壇史上少見的高規格告別儀式，吳永仁笑說：「引退賽那兩場就讓他打滿48分鐘，Back to Back都要上！」（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.02）

辛特力回歸待命 球迷敲碗「最強勇士」

▲臺北富邦勇士開季前就宣布「野獸」林志傑將於2025-26賽季結束後正式退休。對此，近日重磅回鍋勇士的辛特力表示：「有點可惜，林志傑應該還可以再多打幾年，但可以參與到這個退休的階段還是很特別。」（圖／記者陳云茹攝）

今年球季結束後即將褪下戰袍的「野獸」林志傑，在經歷長達半年的復健後，傳出振奮人心的好消息。根據球團最新消息，林志傑預計將於本周六（1月3日）正式登錄出賽名單。隨著「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）日前也宣告強勢回歸勇士，勇士迷紛紛激動敲碗，期盼能在場上再度見證這對傳奇組合大殺四方。林志傑是在今年5月22日PLG總冠軍賽第7戰中，因阻攻不慎重摔導致左手腕骨折。當時年屆42歲的他在接受緊急手術後，復健時程一度引起外界憂心，甚至傳出可能影響職業生涯。然而，勇士總教練吳永仁近日在東亞超級聯賽（EASL）賽後受訪時，親自證實了令人振奮的消息。吳永仁當時透露，林志傑近日已完全投入球隊的5對5團體訓練，身體狀況大幅好轉。為了迎接他球員生涯的最後一季，球團對其回歸慎重評估，最終敲定在2026年的主場首戰之際，讓這位「台籃GOAT」重返戰場、本季首度披上球迷最熟悉的那件12號藍袍。在今年球季開打前，勇士球團就宣布林志傑的球員生涯最終章將於2026年4月11日、12日在台北小巨蛋高規格舉行。在當時的開季記者會上，總教練吳永仁對於昔日戰友的退役感性表示：「我佩服他到了這個年紀，還能承受職業賽場的高強度。」他甚至開玩笑承諾，引退賽連兩天都要讓志傑「打滿48分鐘」，展現出全隊上下齊心想為這位「神主牌」畫下完美句點的決心。除了林志傑回歸，勇士日前也宣布「三連霸核心」辛特力重披17號戰袍，更是給了球迷一記強心針。辛特力在近日受訪時直言，這次回歸意義非凡，他已準備好擔任本土與洋將間的橋樑。雖然目前仍在調整體能，還不確定何時能上場，但他強調自己隨時可以上場。林志傑本周的回歸，不僅是個人傷癒後的復出，更象徵著勇士王朝核心成員的再度集結。球迷熱切期待，在林志傑退役前的倒數賽程中，能看到他和辛特力再度攜手，在場上重現當年橫掃聯盟的無敵姿態。