跨年倒數！迎接2026年，全台由北到南都有舉辦跨年晚會，《NOWNEWS》特別整理台灣最南端的「屏東縣」跨年演唱會，有「2026歌舞昇屏High歌之夜」以及「嗨玩阿里港跨年晚會」卡司、天氣、交通管制一次收。

2026屏東跨年晚會時間、地點

◾活動名稱：「2026歌舞昇屏High歌之夜」

◾開始時間：12月31日19：00至1月1日00：30

◾地點：屏東縣立體育館前大草皮

◾導航：屏東縣立體育館 屏東縣屏東市勝利路9號

◾官方網站：屏東縣政府文化處 

◾活動特色：有焦凡凡和婁峻碩同台，以及小樂吳思賢、FEniX、鳳小岳&壓克力柿子等潮流霸主，還有金曲實力派梁文音、丁噹輪番炸場。

屏東「2026歌舞昇屏High歌之夜」主持人、卡司

◾主持人陣容：無尊、焦凡凡

◾歌手卡司陣容

丁噹、婁峻碩、梁文音、吳思賢、鳳小岳&壓克力柿子、草屯囝仔、FEniX、朱海君、大成、李杰明、陳忻玥、舞炯恩、簡嘉彣、彭佳霓

屏東跨年晚會天氣預報

根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間屏東晚間天氣約17度到23度，體感溫度20度到24度，晴時多雲氣溫微涼的氣候，降雨機率不高，民眾可以放心出遊。

▲明（31）日晚間屏東晚間天氣約17度到23度，體感溫度20度到24度，晴時多雲氣溫微涼的氣候，降雨機率不高，民眾可以放心出遊。（圖／翻攝氣象署）
屏東跨年晚會「交通管制」重點

◾12/30 20:00~1/1 03:00仁愛路（勝利東路至公園路段）將進行管制封閉

◾仁愛路停車場出入口配合調整至長春街體育館側門處

◾12/31 14:00~1/1 00:30長春街、濟南街、開封街、青島街、中華路部分路段禁止汽車進入請遊客多加留意並配合交警指引。

▲「2026歌舞昇屏High歌之夜」交通管制。（圖／翻攝官網）
嗨玩阿里港跨年晚會

◾活動名稱：「嗨玩阿里港跨年晚會」

◾開始時間：12月31日20：00至1月1日00:30

◾地點：里港過江河堤公園

◾官方網站：里港好幸福－里港鄉公所 Facebook

◾活動特色：有金曲歌王許富凱陪屏東民眾倒數迎接2026年，會有煙火秀搭配無人機展演，跨年後由滅火器壓軸登場。

▲金曲歌王許富凱將在屏東「嗨玩阿里港跨年晚會」陪民眾倒數迎接2026年，會有煙火秀搭配無人機展演，過年後由滅火器壓軸登場。（圖／翻攝官網）
演唱會卡司

◾主持人陣容：陳昭瑋、美姍、珈安

◾歌手卡司陣容流程

20:00主持人開場，之後依序為：鄭華耕、沈建豪、林良歡、莊振凱、馮偉傑、樂翔家、WING STARS (台鋼雄鷹啦啦隊)、長官貴賓致詞、Willy 簡嘉彣、楊繡惠、郭書瑤、許富凱，00:00 - 00:10無人機 + 煙火秀施放、00:10 - 00:40滅火器 Fire EX.

屏東跨年晚會「交通管制」重點

◾️自行前往：建議提早抵達里港過江河堤公園周邊，依現場人員引導停車。

◾️貼心提醒：跨年時段人潮眾多，建議配合現場交通指引，並多預留往返時間；實際交通與停車措施請依里港鄉公所最新公告為準。

▲2026年屏東「嗨玩阿里港跨年晚會」演出流程表。（圖／翻攝官網）
資料來源：屏東縣政府文化處 里港好幸福－里港鄉公所 Facebook中央氣象署

