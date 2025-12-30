我是廣告 請繼續往下閱讀

各陣營布局2026年大選，國民黨主席鄭麗文29日表示，在新北方面，要考慮台北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，但隨後國民黨組發會主委李哲華緩頰，稱會照程序走，讓地方黨部先行協調有意參選人，態度轉變受人關注；對此，資深媒體人陳敏鳳今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，鄭麗文就是有什麼就直接說，她講的也是事實，只是讓新北市副市長劉和然很不高興而已；況且，鄭麗文的理由也說得很清楚，指李四川有台北市的政務要忙，所以等到明年三月才要徵召，「你看！多麼誠實的黨主席！」康仁俊指出，鄭麗文突然脫口稱，在新北的部分，明年要徵召李四川，結果國民黨的人趕緊微幅修正，表示會照既定的步調走，劉和然也發聲；陳敏鳳則說，鄭麗文講了實話，劉和然本來就沒有了，跟民眾黨主席黃國昌的支持度似乎差不多，誰會徵召會輸給民進黨立委蘇巧慧的人選？康仁俊提問，如果國民黨徵召李四川，之後還會塑造與黃國昌比民調的空間嗎？陳敏鳳則說，根據鄭麗文的說法，就是先徵召產生人選後再談；但她也認為，這就沒得談了，因為黃國昌明年三月可能會因為狗仔案等風波，要處理司法相關事務。