國際銅價12月以來漲幅已逾15%，成本壓力迅速傳導到科技供應鏈。國內導線架供應商長科、一詮、順德、界霖，傳出將自2026年元旦起陸續調漲報價因應原料成本激增。業界指出，導線架最核心的原材料就是銅，成本占比高。長科坦言，將自2026年1月1日起調漲LED導線架全系列產品售價15%至25%；順德部分獨家供應產品漲價幅度達兩成以上；界霖調整幅度亦傳出達雙位數百分比。一詮則將順應市場機制調高報價，市場傳出調幅同樣達雙位數，部分品項甚至上看三成。業界也提醒，順德為全球功率導線架重要供應商，長科、一詮、界霖亦是全球領先廠商，同步啟動漲價，後續是否進一步擴散到封測報價、甚至終端產品成本，持續關注。